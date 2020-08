Et







Fractal Design et ASRock collaborent pour créer un châssis Meshify C sur le thème de Phantom Gaming Alliance. Le Fractal Meshify C TG Phantom Gaming Edition est livré avec un panneau latéral en verre trempé avec le design Phantom Gaming et le panneau avant est livré avec une plaque logo Phantom Gaming.



Le boîtier est livré avec un filtre à poussière de couleur rouge inclus pour le panneau supérieur. Le châssis est également équipé de deux ventilateurs de refroidissement Fractal Design Dynamic X2 GP-12 préinstallés dans le châssis offrant un excellent flux d'air et une durée de vie exceptionnelle de plus de 100 000 heures.



Tout comme le modèle de châssis Meshify C standard, le Meshify C TG Phantom Gaming Edition est conçu avec un flux d'air élevé à l'esprit. Il prend en charge des radiateurs jusqu'à 360 mm à l'avant et jusqu'à 240 mm sur le dessus. Le châssis peut prendre en charge jusqu'à sept ventilateurs de refroidissement de 120 mm offrant un refroidissement exceptionnel avec son panneau avant en maille offrant un flux d'air d'admission exceptionnel.











Principales caractéristiques



- Conception simplifiée à débit d'air élevé,

- Les performances et la capacité d'une tour plus grande dans une taille de tour moyenne remarquablement compacte,

- Le panneau avant en maille angulaire nouvellement conçu maximise l'admission d'air,

- Panneau latéral en verre trempé teinté pour un extérieur d'apparence propre avec une visibilité intérieure complète,

- Nouveau style distinctif avec une esthétique furtive noir sur noir,

- Options de stockage flexibles pouvant accueillir jusqu'à 5 disques,

- Les plateaux de disques robustes en acier avec œillets en caoutchouc amortissant les vibrations amortissent les disques durs pour un fonctionnement fluide, silencieux et fiable,

- Deux ventilateurs Fractal Design Dynamic X2 GP-12 120 mm préinstallés offrent un flux d'air optimal avec un bruit minimal,

- La disposition intérieure ouverte crée un chemin de circulation d'air dégagé de l'admission avant à l'échappement arrière,

- Filtres faciles à nettoyer à l'avant, sur le dessus et sur la base avec une couverture complète du bloc d'alimentation et un accès frontal pratique,

- Le carénage d'alimentation sur toute la longueur dissimule la cage de disque et le câblage en excès pour un flux d'air illimité et un intérieur d'apparence propre,

- Jusqu'à 35 mm d'espace derrière la plaque de la carte mère avec passe-fil à œillets pour un acheminement propre des câbles.



Voici la fiche technique :







Prix et disponibilité



Le Fractal Design Meshify C Blackout TG Dark Tint - Phantom Gaming Edition est maintenant disponible chez les revendeurs partenaires du monde entier.



Le prix sera de : 189.99 Dollars.



VORTEZ