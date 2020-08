AOC lance un nouveau moniteur de jeu QHD incurvé sans cadre : Le CU34G2X.



AOC, un leader mondial de la technologie d'affichage des moniteurs, lance aujourd'hui un nouveau moniteur de jeu incurvé sans cadre QHD de 34 pouces, l'AOC CU34G2X. L'AOC CU34G2X fait partie de la nouvelle série G2 d'AOC et est disponible sur Amazon pour 449.99 Dollars à partir du 11 Août 2020.















Au plus près de l'action



Les joueurs apprécieront une expérience de qualité professionnelle grâce à cette conception incurvée 1500R permettant aux utilisateurs de tirer pleinement parti de la vision périphérique et offrant une immersion plus profonde sans distorsion. Son panneau VA avec une résolution de 3440x1440 place les utilisateurs au milieu de l'action.



Lisse et rapide



Meilleur pour les jeux compétitifs, le nouvel AOC CU34G2X dispose d'un temps de réponse de 1 ms pour permettre une vitesse sans bavure et créer une meilleure qualité visuelle globale pendant le jeu. Les mouvements rapides et les transitions spectaculaires sont rendus en douceur, laissant les effets fantômes une chose du passé.



Les temps de réponse sont l'une des spécifications les plus impératives pour les joueurs et ce moniteur les a couverts. L'AOC CU34G2X est entièrement équipé de FreeSync Premium et d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, deux fois le taux de rafraîchissement de certains moniteurs de jeu.



Ergonomie



L'AOC CU34G2X est conçu avec l'ergonomie à l'esprit. Son support réglable en hauteur avec des capacités d'inclinaison, de pivotement et de montage VESA favorise une posture saine et favorise le confort pour les sessions de jeu marathon.



Regarde la matière



L'AOC CU34G2X présente une lunette étroite et un design élégant sans cadre. Son cadre fin offre une distraction minimale et se marie parfaitement avec une configuration à plusieurs moniteurs.



Garantie réapparue



L'AOC CU34G2X est couvert par la dernière garantie Re-Spawned d'AOC. Il couvre trois ans de garantie générale, y compris une garantie accidentelle unique.



Garantie de pointe jusqu'à 4 ans



Tous les moniteurs AGON premium sont désormais couverts par la garantie AOC Re-Spawned pendant quatre ans à compter de la date d'achat. Les moniteurs AOC Gaming G-Series sont couverts pendant trois ans à compter de la date d'achat. La couverture est rétroactive au 1er janvier 2019.



Garantie zéro pixel mort



Si même un pixel de votre moniteur AGON ou AOC Gaming est mort ou "brillant", AOC vous enverra un nouveau moniteur.



Remplacement anticipé



AOC enverra immédiatement votre moniteur de remplacement - sans attendre de recevoir votre ancien moniteur.



Couverture unique contre les dommages accidentels



Cette garantie couvre tous les dommages accidentels et un incident est couvert jusqu'à un an.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP