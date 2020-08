THE GURU3D nous propose le test du : ASUS ROG Strix XG27UQ 4k/144 Hz/G-SYNC/HDR/DCS.



Dans cette revue, nous examinons le ROG Strix XG27UQ et quel produit singulier nous testons aujourd'hui. En termes de spécifications et de qualité, je veux dire, car le ROG Strix XG27UQ est un moniteur HDR avec barre oblique Ultra HD de 27 pouces. Ce moniteur de 3840 x 2160 pixels peut gérer 144 Hz combiné avec GSYNC et est un moniteur DCS, ce qui signifie qu'aucun problème de sous-échantillonnage de chrominance/compression des couleurs .



Nous allons jeter un œil au jeu Ultra HD slash HDR sur cet écran de 27 pouces. Cela signifie donc un moniteur natif de 3840 x 2160 pixels avec un panneau basé sur AHVA (type IPS) qui peut gérer 144 Hz combiné avec les modes compatibles GSYNC et FreeSync. Une grande étiquette sur la boîte de ce moniteur est DCS (Display Stream Compression); il n'y a pas de problèmes de sous-échantillonnage de chrominance avec cette technologie.



DSC permet de transférer 4K, HDR à 144Hz sur une seule connexion DisplayPort 1.4, moniteurs sans DSC exécutant 4K à 4: 4: 4 HDR ne peut atteindre que 98 Hz, nous en reparlerons un peu plus à la page suivante. Tout d'abord, voyons quelques-unes des principales fonctionnalités offertes par ce moniteur.



Cette série d'écrans a été retardée un peu mais a finalement fait le marché à un prix légèrement inférieur à 900 USD/EUR. Je vais immédiatement parler de l'éléphant dans la pièce, HDR. Ce moniteur cher a été évalué à HDR400, ce qui pour les normes HDR n'est pas beaucoup. Vous obtenir une luminosité de crête de 350 cd/㎡ typique et de 400 cd/and ainsi que 1,07b (8 bits + FRC). Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'écran est compatible G-Sync, et non Ultimate car les exigences HDR ne correspondent pas. Le panneau est rétroéclairé par LED.



L'affichage est complété par un contraste typique de 1000: 1 annoncé, un temps de réponse de 1 milliseconde (1ms MPRT/4ms GtG), 90% d'espace colorimétrique DCI-P3, 125% sRGB, ce qui est de haute qualité. La synchronisation adaptative est prise en charge pour offrir le VRR des systèmes AMD et NVIDIA (plage VRR de 48 à 144 Hz). En outre, ELMB («Extreme Low Motion Blur») est possible en même temps que Adaptive Sync.







Je vais tout de suite passer à mon mode de fonctionnement journalistique, 27 pouces pour l'Ultra HD est PETIT, peut-être même trop petit pour ce moniteur. Dans l'ensemble, de 24 pouces à 27 pouces, je pense que les panneaux de 2560 x 1440 fonctionnent mieux en raison de la densité de pixels, puis de 3440 x 1440 à 3840 x 2160 (UHD) est préférable à 32 ". Bien sûr, une fois que vous avez configuré votre écran à 3840 x 2160/144 Hz, vous pouvez et changera la mise à l'échelle de Windows DPI (150% fonctionne mieux) et cela résoudra la plupart des problèmes de mise à l'échelle, mais nous pensons que vous devez vous attaquer au problème et à la cause.







Le ROG Strix XG27UQ est un moniteur qui est actuellement au prix de 929 €, - Ce moniteur de 27 pouces peut piloter son panneau à 144Hz. ROG Swift PG43UQ propose quatre entrées vidéo sous la forme de 2x DisplayPort 1.4 + 2x HDMI 2.0, nous avons 2x ports USB 3.0 et une prise casque, la technologie GamePlus (ajouter une croix, une horloge, un compteur FPS, etc.), GameVisual avec huit pré -modes configurés pour différents modes d'écran (tireurs, courses, MOBA, cinéma, etc.), renfort d'ombre pour améliorer la visibilité de l'ennemi dans l'obscurité, une paire de haut-parleurs stéréo, compatible avec les supports VESA 100 x 100 mm, uniquement le l'inclinaison du panneau peut être ajustée et afficher un logo ROG sur la table, couleur configurable avec le logiciel Aura SYNC.



La description du produit de l'ASUS XG27UQ semble très prometteuse, c'est pourquoi nous attendons avec impatience un nouveau test.



