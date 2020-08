EK lance un monobloc Plexi et un monobloc en acétal pour le GIGABYTE Z490 AORUS Master.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement liquide haut de gamme, lance son premier de nombreux monoblocs Momentum pour les cartes mères à base de chipset Intel Z490 - le EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Master. Ce monobloc est spécialement conçu en versions Plexi et Acetal pour la carte mère Aorus Z490 Master de Gigabyte.



La LED D-RGB adressable du monobloc Plexi est compatible avec le contrôle Gigabyte RGB Fusion 2.0 et offre une personnalisation complète de l'éclairage pour chaque diode à un moment donné. Il s'agit d'une solution complète de refroidissement liquide tout-en-un (CPU et carte mère) pour les processeurs Intel Socket 1200 Series. Le monobloc couvre toute la section VRM de la carte mère Aorus Z490 Master.











Ce monobloc est doté du moteur de refroidissement Velocity de dernière génération, utilisé sur la gamme EK Quantum, pour assurer le meilleur refroidissement possible du processeur sans réduire le débit vers les autres composants. Il refroidit le CPU, ainsi que le module de régulation de tension (MOSFET).



Le liquide coule directement sur toutes les zones critiques, offrant aux passionnés une excellente solution pour les overclockings élevés et stables. Comme avec chaque monobloc EK, l'EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Master D-RGB présente une conception à haut débit et peut être facilement utilisé dans des systèmes avec des pompes à eau plus faibles ou des réglages de vitesse de pompe inférieurs. La version Plexi de ce monobloc est également livrée avec un éclairage D-RGB adressable sophistiqué, qui se connecte à un en-tête adressable D-RGB 5 V standard à 3 broches appelé D_LED (Addressable LED Strip Headers) sur l'Aorus Z490 Master.















Nous rapportons la version acétal

Le monobloc est fabriqué en deux variantes, avec une base en cuivre électrolytique nickelé sportif, tandis que son plateau est usiné CNC en acrylique moulé de haute qualité ou en acétal POM noir durable. Les entretoises à visser en laiton nickelé sont toutes préinstallées et permettent une installation facile et rapide du monobloc. La version en acétal n'offre AUCUN support RVB, et elle est livrée avec une toute nouvelle finition noire mate.



Une bande LED numérique (adressable) 3 broches 5 V D-RGB est installée dans la version Plexi du monobloc. Il se connecte à l'en-tête LED à 3 broches de la carte mère, ou il peut être connecté à tout autre contrôleur de LED à 3 broches 5 V pris en charge. Ce produit est compatible avec le logiciel de contrôle Gigabyte RGB Fusion 2.0. La marque de flèche sur le connecteur LED D-RGB à 3 broches doit être alignée avec la marque +5 V sur l'en-tête D_LED.



Disponibilité et prix



Les monoblocs EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Master D-RGB sont fabriqués en Slovénie, en Europe, et sont facilement disponibles en pré-commande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. Ce monobloc Quantum Line commencera à être expédié le 25 Août 2020.



Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF), TVA incluse.



- EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Master D-RGB - Plexi : 169.90 euros,

- EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Master D-RGB - Acétal : 169.90 euros.



TECHPOWERUP