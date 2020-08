TECHPOWERUP nous propose le logiciel : ThrottleStop.



TechPowerUp a publié aujourd'hui une mise à jour du logiciel ThrottleStop très populaire créé par Kevin Glynn. Utilisé comme un outil pour «surveiller et corriger les trois principaux types de limitation du processeur», le nouveau logiciel ThrottleStop a reçu une mise à jour majeure qui apporte un tas de nouvelles fonctionnalités et améliorations.







Pour commencer, l'un des plus gros changements de la nouvelle version 9.2 est que l'outil restaure enfin la compatibilité avec Windows 7, qui n'était pas disponible pour ce système d'exploitation dans la version précédente 9.0. Désormais, l'outil apporte également quelques options supplémentaires à la table, comme une nouvelle fonctionnalité TS Bench qui permet des tests de MHz aléatoires, ajoute la prise en charge des périphériques qui utilisent la veille connectée et corrige les rapports de fréquence de base en MHz lors de l'utilisation de Core Isolation.



Les changements apportés sont les suivants :



- Ajout de l'accès aux options d'alimentation par défaut de Windows.

- Compatibilité Windows 7 restaurée.

- Correction de C0% rapportant 0.0 pour tous les threads sur certains processeurs.

- Mise à jour du test TS Bench avec option MHz aléatoire.

- Correction du rapport BCLK MHz lors de l'utilisation de Core Isolation.

- Ajout de la prise en charge des appareils utilisant le mode veille connecté.

- Ajout du rapport des heures de suspension/reprise au fichier journal.

- Suppression des mises à jour automatiques BCLK lors de la reprise.

- Correction d'une fuite de poignée GDI.

- Nouvelles options de couleur et de police.

- Nouvelle option d'icône de zone de notification noire.

- Nouvelle option pour supprimer la barre de titre.

- Boîte indicatrice PROCHOT supprimée.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP