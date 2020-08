NETGEAR annonce le routeur AC Orbi LBR20 4G LTE + Wi-Fi.



NETGEAR, Inc., le principal fournisseur de systèmes WiFi maillés qui alimentent les maisons intelligentes et les petites entreprises d'aujourd'hui, a combiné les capacités du système WiFi Mesh Tri-band Orbi, populaire et primé, avec une connexion cellulaire 4G LTE Advanced pour offrir une alternative lorsque Internet filaire traditionnel - câble, fibre ou DSL - les connexions sont limitées ou indisponibles.



Cette dernière solution WiFi Orbi Mesh de NETGEAR se présente sous la forme du routeur WiFi avancé Orbi 4G LTE (LBR20), le premier système maillé tri-bande de l'industrie doté de la technologie de modem LTE-A Cat 18, qui convient parfaitement à ceux qui ont une expérience limitée. ou aucun accès au haut débit filaire traditionnel ou nécessite une connexion réseau pendant des périodes de temps limitées.



Il offre une opportunité d'accès au réseau fiable pour les zones rurales et les régions montagneuses avec des options limitées pour les connexions Internet filaires traditionnelles. En outre, idéal pour ceux qui ont des maisons de vacances dans des endroits éloignés où la connectivité toute l'année n'est pas une exigence, le routeur WiFi avancé Orbi 4G LTE (LBR20) a la flexibilité de fournir un accès Internet en cas de besoin.















De plus, le routeur Orbi peut être utilisé en conjonction avec un service filaire existant pour fournir un basculement afin de garantir une connectivité Internet cohérente et ininterrompue. Avec 1,2 Gbit / s sur 4G LTE Advanced et le WiFi tri-bande AC2200 hautes performances, ce nouveau routeur WiFi Orbi Mesh est alimenté pour fournir une connexion réseau ininterrompue pour la maison connectée intelligente ou les petites entreprises.



«Aujourd'hui, nous vivons à une époque définie par notre capacité à rester connecté, car nous sommes nombreux à travailler et à apprendre de chez nous», a déclaré David Henry, vice-président senior des produits pour la maison connectée pour NETGEAR. «Nous avons conçu le routeur Orbi 4G LTE pour répondre à cette demande d'accès Internet ininterrompu grâce à sa capacité à fournir une connectivité à la fois sur la 4G LTE Advanced ainsi que sur les connexions réseau filaires traditionnelles.



Avec un modem cellulaire Cat 18 intégré, le routeur Orbi LTE fonctionnera avec une carte SIM des principaux fournisseurs de réseaux cellulaires 4G LTE Advanced. Le design élégant et moderne avec ses antennes internes à gain élevé atteindra jusqu'à 2000 pieds carrés de couverture WiFi et peut être facilement étendu en s'associant à n'importe quel satellite Orbi Tri-band WiFi 5 (802.11ac) pour créer un système WiFi maillé .



Le routeur Tri-bande Orbi LTE dispose d'un backhaul sans fil dédié breveté entre le routeur et les satellites pour fournir une connexion de données robuste et ininterrompue pour étendre la portée de 2000 pieds carrés supplémentaires pour chaque satellite ajouté au système. Avec l'avantage d'un seul nom de réseau WiFi (SSID), une connectivité transparente et ininterrompue est prise en charge lors de l'itinérance d'une pièce à l'autre.



Dans le cadre de la famille Orbi de systèmes WiFi maillé, le routeur Orbi LTE peut également être associé à des satellites supplémentaires tels que Orbi Voice ou Orbi Outdoor pour obtenir une plus grande couverture et des fonctionnalités supplémentaires, comme un haut-parleur intelligent avec assistant vocal Alexa. L'application Orbi facilite la mise en route grâce à une installation rapide permettant d'accéder de n'importe où à la gestion et à la surveillance de votre réseau domestique Orbi.



Le routeur Orbi LTE inclut également la possibilité d'ajouter NETGEAR Armor optimisé par Bitdefender et Circle Smart Parenting Controls à votre réseau. Pour protéger le réseau domestique en cette période d'activité en ligne accrue, NETGEAR Armor optimisé par Bitdefender sur Orbi Mesh WiFi Systems est la solution idéale avec une cybersécurité primée conçue pour protéger tous les appareils connectés à Internet dans une maison contre les virus, les logiciels malveillants, les vols les mots de passe et le vol d'identité, que ce soit à la maison ou en déplacement. NETGEAR Armor est gratuit pour une période d'essai de 30 jours. Après la période d'essai, un abonnement annuel est requis afin de continuer à protéger tous vos appareils connectés.



Circle Smart Parenting Controls est le moyen intelligent pour les familles de gérer le contenu et le temps en ligne, sur n'importe quel appareil connecté. Avec l'application, les parents peuvent facilement créer des limites de temps quotidiennes pour les applications et les sites Web, définir des niveaux de filtrage pour chaque membre de la famille et mettre Internet en pause par appareil ou par membre de la famille.



Disponibilité et Prix



Le routeur WiFi Orbi 4G LTE Advanced Whole Home est maintenant disponible dans le monde entier au prix de détail suggéré de 399.99 euros.



TECHPOWERUP