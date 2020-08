Alphacool présente les nouveaux radiateurs ultra-minces NexXxoS ST25.



Alphacool rejoint aujourd'hui EKWB et XSPC (et Dazmode, avant) pour lancer des radiateurs ultra minces de moins de 30 mm d'épaisseur pour le refroidissement par eau sur PC. Labellisés NexXxoS ST25, ils ont une épaisseur de 25,5 mm et sont les mêmes radiateurs que ceux utilisés dans leurs refroidisseurs AIO CPU Eisbaer LT.















Ces radiateurs sont compatibles avec les boucles cuivre/laiton/nickel, avec des ailettes et des canaux de liquide de refroidissement en cuivre, un boîtier en acier et des filetages en laiton sur les deux ports BSP G1/4 "à bord du radiateur. Le noyau utilise 15 ailettes FPI, ce que nous pensons être la même géométrie des ailettes que leurs autres radiateurs NexXxoS avec une surface à lamelles et une épaisseur d'environ 25-30 µm.



Les prix :



- NexXxoS ST25 (120mm) : 31.99 euros,

- NexXxoS ST25 (240mm) : 39.74 euros,

- NexXxoS ST25 (360mm) : 58.49 euros.



Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP