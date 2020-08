AMD RDNA 2 «Big Navi» pour présenter des configurations VRAM de 12 Go et 16 Go.



Alors que nous approchons du lancement des GPU basés sur RDNA 2, qui devraient arriver en septembre de cette année, le nombre de rumeurs commence à augmenter. Aujourd'hui, une nouvelle rumeur venant du forum chinois Chiphell se profile. Un utilisateur appelé "wjm47196" connu pour avoir fourni des rumeurs et toutes sortes d'informations a précisé que le GPU "Big Navi" basé sur RDNA 2 d'AMD sera disponible en deux configurations - 12 Go et 16 Go de VRAM.







Étant donné qu'il s'agit de la puce Navi 21, qui représente le GPU haut de gamme, il est logique qu'AMD ait mis une quantité plus élevée de VRAM comme 12 Go et 16 Go. Il est possible qu'AMD puisse séparer les deux variantes comme NVIDIA réalisée avec GeForce RTX 2080 Ti et Titan RTX, de sorte que la variante de 16 Go est un peu plus rapide, avec éventuellement un nombre plus élevé de processeurs de streaming.



CHIPHELL