Team Group lance le SSD T-FORCE Vulcan G.



TEAMGROUP a annoncé aujourd'hui le disque SSD T-FORCE VULCAN G Gaming. Avec l'interface SATA et la mémoire flash 3D NAND, les vitesses de lecture et d'écriture peuvent atteindre jusqu'à 550 Mo/s et 500 Mo/s, ce qui offre une vitesse de lecture/écriture 4 fois plus rapide que les disques durs traditionnels. Il prend également en charge la mise en cache SLC et les commandes d'optimisation Windows TRIM, ce qui en fait le meilleur choix pour mettre à niveau votre PC de jeu !







Le disque SSD de jeu T-FORCE VULCAN G a un design minimaliste. Le logo T-FORCE est imprimé avec un motif unique en diamant pour un look sophistiqué et élégant. Il est également disponible dans des capacités de 512 Go et 1 To, et utilise une interface SATA et une puce de mémoire flash 3D NAND, ce qui le rend 4 fois plus rapide que les disques durs traditionnels en vitesse de lecture et d'écriture. Avec jusqu'à 550 Mo/s et 500 Mo/s, les joueurs connaîtront une augmentation significative des performances.







Le SSD T-FORCE VULCAN G prend en charge l'algorithme de mise en cache SLC, S.M.A.R.T. la technologie de surveillance et la commande d'optimisation Windows TRIM, qui non seulement améliore la vitesse de lecture/écriture, mais stabilise également le fonctionnement du système avec une surveillance intelligente.



Le code de correction d'erreur intégré et la technologie de nivellement d'usure prolongent la durée de vie du SSD et améliorent la fiabilité du transfert de données, permettant aux joueurs de mettre à niveau facilement et de profiter de la mise à niveau des performances.



Les prix :



- 512Go : 60.99 Dollars,

- 1To : 106.99 Dollars.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TEAM GROUP INC