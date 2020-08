BIOSTAR nous propose de nouvelles cartes mères : La Z490A-SILVER et la Z490T-SILVER.



BIOSTAR a présenté aujourd'hui une paire de cartes mères Socket LGA1200 basées sur le chipset Intel Z490, le Racing Z490A-SILVER (ATX) et le Racing Z490T-SILVER (Mini-ITX). Les deux semblent être des produits de milieu de marché positionnés sous la série Racing GT EVO de la société, en concurrence avec les séries ASRock Steel Legend et ASUS TUF Gaming.



Le Z490A-SILVER est alimenté par une combinaison de connecteurs d'alimentation ATX à 24 broches et EPS à 8 + 4 broches, conditionnant l'alimentation du processeur à l'aide d'un VRM 12 + 2 + 2 phases. Vous obtenez une paire d'emplacements PCI-Express 3.0 x16 renforcés (x16/x4 électriques), deux emplacements M.2-2280 avec câblage PCI-Express 3.0 x4 et une connectivité qui comprend une interface 1 GbE tirée par un contrôleur Intel i219-V et une solution audio HD à 6 canaux basée sur le codec Realtek ALC1150.



















La carte mère Racing Z490T-SILVER Mini-ITX comprend une entrée d'alimentation conventionnelle 24 broches + 8 broches, un VRM CPU 7 + 2 + 1 phase, une paire d'emplacements DIMM DDR4, un emplacement PCI-Express 3.0 x16 renforcé et une connectivité qui comprend quatre ports SATA 6 Gbit/s, un emplacement M.2-2280 (câblage SATA 6 Gbit/s + PCI-Express 3.0 x4) à l'arrière du PCB, 1 GbE basé sur Intel i219-V et une préparation pour le Wi-Fi 6 (vous déposez votre propre carte Intel AX200-series sur un slot CNVi).



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP