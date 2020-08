Les ID de périphérique du contrôleur hôte USB 4.0 d'Intel et la stratégie de suppression progressive de type A révélés.



Les ID de périphérique de la prochaine gamme de contrôleurs hôtes USB 4.0 autonomes d'Intel ont été divulgués sur le Web, avec la permission de Hardware Leaks (@_rogame). Le contrôleur est éventuellement disponible en trois variantes, portant les ID de périphérique 0x9A1B, 0x9A1D et 0x9A13. La capture d'écran présumée du document confidentiel Intel parle de la prise en charge de l'USB 4.0 et de l'USB 3.2 (aucune mention de l'USB 2.0/1.1) et de l'USB Power Delivery 3.0.







Avec l'USB 4.0, l'USB-IF (USB Implementers Forum, ou le groupe d'intérêt spécial derrière l'USB), semble vouloir normaliser le connecteur USB de type C, supprimant à terme le connecteur de type A. À cet effet, le document ne mentionne pas la rétrocompatibilité USB 2.0/1.1. L'USB 4.0 fait ses débuts avec une bande passante d'interface de 40 Gbps, soit 8 fois celle de l'USB 3.0, soit plus de 80 fois celle de l'USB 2.0.



TWITTER (Rogame)