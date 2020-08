Les tailles de mémoire vidéo vont augmenter à mesure que NVIDIA prépare des ampères GeForce de 20 Go et 24 Go.



La série de cartes graphiques "Turing" GeForce RTX 20 de NVIDIA n'a pas augmenté la taille de la mémoire vidéo par rapport à la GeForce GTX série 10 "Pascal", bien que la mémoire elle-même soit plus rapide grâce à GDDR6. Cela pourrait changer avec la GeForce RTX 30-series "Ampere", car la société cherche à augmenter la taille de la mémoire dans le but de consolider les performances du lancer de rayons.



WCCFTech a appris qu'en plus d'une variété de nouvelles largeurs de bus mémoire étranges, telles que 320 bits, NVIDIA pourrait introduire certaines variantes supérieures de ses cartes de la série RTX 30 avec des tailles de mémoire vidéo allant jusqu'à 20 Go et 24 Go.







Les tailles de mémoire de 20 Go ou 24 Go ne sont pas nouvelles pour les produits Quadro du segment professionnel de NVIDIA, mais c'est certainement nouveau pour GeForce, seuls les produits de la série TITAN de la société dépassant la barre des 20 Go à des prix au nord de 2000 $.



Une grande partie du haut de gamme de NVIDIA semble reposer sur la segmentation de la conception de la carte commune PG132, associée au silicium GA102, à partir duquel la société pourrait se tailler plusieurs SKU très espacées dans la pile de produits de la société. La famille GeForce «Ampère» de nouvelle génération de NVIDIA devrait faire ses débuts en septembre 2020, avec des lancements de produits dans le haut de gamme jusqu'à la fin du troisième trimestre et le quatrième trimestre 2020.



Spécifications partielles et dates de lancement des GPU NVIDIA Ampere







WCCFTECH