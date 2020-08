ASUS nous propose : Le Vivo AiO V222 FAK all-in-one PC.



Aujourd'hui, ASUS propose un petit PC tout-en-un Vivo AiO V222 FAK. Dommage que ce ne soit que du Full HD, mais nous aimons son apparence. L'unité utilise un design de cadre étroit avec une largeur de lunette de 7 mm.







Le taux d'occupation de l'écran est aussi large que 83% et un panneau à cristaux liquides non éblouissant avec un angle de vision de 178 ° est utilisé. Comme indiqué, la résolution d'affichage est de 1 920 x 1 080 pixels, le processeur est Core i7-10510U, la mémoire DDR4-2666 16 Go, le stockage SSD de 512 Go (connexion PCIe3.0x2) est installé. Le système d'exploitation est équipé de Windows 10 Home (64 bits).



En outre, il abrite une caméra Web de 920 000 pixels, le réseau dispose d'un LAN sans fil 802.11ac + Bluetooth 5.0 et d'un LAN Gigabit filaire. Les interfaces comprennent USB3.0 x 4, USB2.0 x 1, sortie HDMI x 1, etc. Les dimensions externes sont largeur 489 mm, profondeur 51-164 mm, hauteur 387 mm et poids environ 4,8 kg. Il est livré avec un clavier et une souris sans fil et un lecteur DVD externe.



Actuellement, nous prévoyons un prix de 899 euros pour cette unité.



THE GURU3D