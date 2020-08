AMD Big Navi verrait deux versions de produit avec différentes tailles GDDR6 (12 et 16 Go).



AMD annoncera probablement son ou ses produits Navi haut de gamme dans un avenir proche, selon nous, au quatrième trimestre. Sur le forum chinois Chiphell et sur le PTT taïwanais, la rumeur a été augmentée d'un cran. Il semble qu'il existe deux variantes du prétendu GPU Navi 21.



L'annonce de deux versions ne serait évidemment pas une surprise car AMD a toujours eu une version PRO et XT de ses cartes. par exemple. 5700 et 5700 XT. Le bavardage maintenant, cependant, est qu'un produit obtiendrait 16 Go de mémoire GDDR6 (ce qui est énormément, alors encore une fois AMD veut combattre Ampère de NVIDIA), le second aurait 12 Go de cette mémoire. La nouvelle vient d'un utilisateur de Chiphell nommé "wjm47196", qui, selon Heise, avait également raison avec ses informations sur le RX 5600 XT dans le passé.







Ensuite, l'utilisateur "AquariusZi" du forum PTT taïwanais confirme qu'AMD associe le GPU Navi-21 avec GDDR6 et le fait fabriquer par TSMC dans le processus N7 + avec une exposition extrême aux ultraviolets. 16 Go peuvent être implémentés sur une interface mémoire de 256 ou 512 bits.



Samsung, entre autres, propose GDDR6 avec 18 GBit/s (4500 MHz), ce qui reviendrait à 576 GByte/s sur un bus mémoire de 256 bits de large ou de manière choquante 1,15 TByte/s sur un bus de 512 bits de large. Ne vous y trompez pas, les interfaces 512 bits sont rares car il ne s'agit que d'une quantité stupide de fils de trace dans un PCB. Pour 12 Go, AMD devrait couper le contrôleur à 192 ou 384 bits. Lisa Su d'AMD a confirmé à plusieurs reprises que "Big Navi" devrait apparaître cette année.



