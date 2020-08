ASUS nous propose : Les alimentations de la série TUF GAMING.



Au cours du week-end, ASUS a présenté sa gamme d'alimentations TUF Gaming Bronze. La série s'aligne sur la stratégie de marque globale d'ASUS pour TUF Gaming - attrayante pour les joueurs sérieux soucieux de leur valeur. La série TUF Gaming Bronze fait ses débuts avec deux options de puissance de milieu de gamme - 550 W et 650 W. ASUS a quelques arguments de vente dans ce marché fortement saturé: tout d'abord, les blocs d'alimentation disposent d'un ventilateur Axial Tech à double roulement à billes de 135 mm (une innovation ASUS), qui comporte des roues qui sont palmées vers les extrémités pour guider tout leur flux d'air axialement.



Les ventilateurs sont contrôlés par une logique d'arrêt du ventilateur inactif de 0 dB (le ventilateur reste complètement éteint en dessous d'un seuil de charge/température de 30%). Le PCB principal présente un traitement de surface qui le protège de l'usure au fil des ans (contre l'humidité et les débris de poussière). La troisième innovation est une garantie produit de 6 ans, première du segment.











Sous le capot, les blocs d'alimentation ASUS TUF Gaming Bronze présentent des conceptions de rail unique +12 V, une efficacité 80 Plus Bronze comme son nom l'indique et une protection contre les surtensions/sous-tensions, les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits. Les deux modèles disposent d'un câblage fixe et gainé.











Les deux modèles offrent un seul EPS à 4 + 4 broches, un ATX à 24 broches, cinq alimentation SATA et quatre connecteurs Molex. Le modèle 550 W offre deux alimentations PCIe 6 + 2 broches, tandis que le modèle 650 W en offre quatre. Le bloc d'alimentation mesure 150 mm de longueur.



L'entreprise n'a pas mentionné les prix.



TECHPOWERUP