Intel prépare les processeurs «KA» de marque Avengers.



Intel est devenu l'an dernier le partenaire matériel PC officiel de la version PC des Avengers de Marvel et il semble qu'Intel cherche à en profiter avec les nouveaux processeurs de la série "KA" Avengers en édition limitée.







Une fuite de confiance @momomo_us a récemment découvert des listes de plusieurs de ces processeurs Intel de la série "KA" chez un détaillant vietnamien. Il semble qu'Intel se prépare à sortir 4 processeurs sur ses gammes i5, i7 et i9, à savoir les i5-10600KA, i7-10700KA, i9-10850KA et i9-10900KA.







Ces processeurs devraient être identiques à leurs homologues de la série K, à l'exception de l'emballage commémoratif et de l'inclusion possible des codes de jeu Marvel's Avengers. Ces processeurs verront probablement une sortie mondiale dans les semaines/mois à venir en préparation du lancement de Marvel's Avengers le 4 Septembre 2020.



