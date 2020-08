RAW FURY nous propose un nouveau jeu PC : West of Dead.







Editeur(s)/Développeur(s) : Raw Fury/Upstream Arcade.



Sortie France : 18 Juin 2020.



Genre(s) : Action.



Concepteurs (programmeurs, compositeurs...) : Ron Perlman (voice actor).



Classification : Interdit au moins de 18 ans.















Résumé : West of Dead est un jeu d'action se déroulant dans la ville de Purgatory aux États-Unis (Wyoming) en 1888. La cité n'est peuplée que par des pêcheurs, des âmes perdues ou encore des sorcières. Le joueur incarne un cow-boy à tête de squelette qui devra la nettoyer à coups de revolver et autres armes.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO