TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASUS Radeon RX 5600 XT TUF EVO.



Aujourd'hui, nous avons pour examen la carte graphique ASUS Radeon RX 5600 XT TUF Gaming EVO positionnée un cran sous la carte graphique ROG STRIX Radeon RX 5600 XT TOP OC que nous avons examinée précédemment. La gamme de matériel et de périphériques TUF Gaming d'ASUS représente des produits durables et à haut coût par rapport aux performances destinés aux joueurs. La marque elle-même, cependant, a eu une mauvaise presse ces derniers temps sur des conceptions de refroidisseurs sous-optimales qui n'ont pas été bien accueillies par les critiques.



Depuis lors, la société a beaucoup travaillé sur l'amélioration du refroidisseur et des thermiques de ses cartes graphiques Navi TUF Gaming, et le point culminant de ce travail est la conception de la carte TUF Gaming EVO, qui a fait ses débuts avec des produits basés sur les RX 5700 XT et RX 5700. série et a maintenant été mis sur le segment de performance RX 5600 XT. La partie importante de la nomenclature est le "EVO" car il désigne la nouvelle solution de refroidissement.



AMD avait initialement prévu que le RX 5600 XT prenne la couronne de performances sans opposition de NVIDIA, car il a conçu le SKU pour surclasser toute la série GeForce 16. Avec le matériel de lancer de rayons hors de la table, le terrain de jeu était censé être égal entre AMD et NVIDIA ; c'est-à-dire jusqu'à ce que NVIDIA retire un lapin de dernière minute de son chapeau avec un prix réduit à 299 $ pour la GeForce RTX 2060.



AMD s'est efforcé de réviser les spécifications du RX 5600 XT en augmentant les vitesses d'horloge et la bande passante mémoire dans le but de concurrencer le RTX 2060. Comme les produits avec les spécifications d'origine étaient déjà en circulation, la mise à jour des spécifications a été négligemment mise à jour par le biais de mises à jour du BIOS vidéo ciblant uniquement les cartes livrées avec VRM et des puces de mémoire capables de répondre aux nouvelles spécifications.



L'ASUS TUF Gaming EVO a été conçu après ce désordre et ne les met en œuvre que partiellement. La vitesse de mémoire par défaut de la carte est de 12 Gbit/s, ou 1500 MHz, ASUS fournissant une mise à jour du BIOS sur son site Web à 14 Gbit/s, ou 1750 MHz, pour correspondre aux autres cartes graphiques haut de gamme Radeon RX 5600 XT.







Basée sur le même silicium 7 nm "Navi 10" que la série RX 5700, la Radeon RX 5600 XT est configurée avec 2304 processeurs de flux répartis sur 36 unités de calcul RDNA, comme le RX 5700, mais avec une quantité de mémoire réduite d'un tiers , jusqu'à 6 Go, avec le bus mémoire, jusqu'à GDDR6 192 bits. AMD a également modifié un peu la vitesse d'horloge du GPU. L'idée derrière le RX 5600 XT est de dominer le marché des cartes graphiques de moins de 300 $, offrant des jeux 1080p à des fréquences d'images d'environ 90 FPS, voire 1440p avec des fréquences d'images raisonnables.



L'ASUS Radeon RX 5600 XT TUF EVO dans cette revue est basé sur la conception révisée de la carte TUF Gaming EVO que nous avons mentionnée précédemment. Cette conception prévoit une refonte du dissipateur thermique sous le carénage du refroidisseur pour mieux évacuer la chaleur, et l'inclusion des ventilateurs Axial Tech premium d'ASUS qui comportent des roues palmées qui guident tout leur flux d'air axialement (aucune purge latéralement).



La carte est alimentée par un seul connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches et comprend quelques touches haut de gamme, telles qu'une plaque arrière en métal et un embellissement ARGB. ASUS prix la carte à 320 $, une prime de 40 $ par rapport au prix de base de 280 $ AMD.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP