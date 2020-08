CASEKING nous propose : Le noblechairs HERO Gaming Chair - DOOM Edition.



La chaise de jeu HERO DOOM Edition

Préparez-vous à battre le pire que l'enfer puisse engendrer !







noblechairs s'est associé au prestigieux studio de développement de jeux Bethesda Softworks pour produire cette chaise de jeu DOOM®, très attendue et sous licence officielle.



Dans le cadre de la série HERO primée à plusieurs reprises, l'édition spéciale DOOM partage le même pedigree de jeu que toutes les chaises HERO. D'une conception basée sur les commentaires et les conseils de professionnels de l'esport aux fonctionnalités ergonomiques avancées qui garantissent un confort maximal, même face aux Barons of Hell et aux Cacodemons.



noblechairs s'inspire de DOOM en utilisant un revêtement en cuir PU haut de gamme noir et rouge profond et en ajoutant une iconographie distinctement démoniaque. Le logo DOOM classique est imprimé sur le dessus de la chaise, à l'avant et à l'arrière. Le slogan "Rip and Tear" est également imprimé sur le bas du dos, un rappel pas si subtil de ce qu'est DOOM.



La chaise de jeu noblechairs HERO DOOM Edition en un coup d'œil :







- Logo DOOM à l'avant et à l'arrière de la chaise, à côté du slogan «Rip and Tear»,

- La marque du DOOM Slayer orne le devant de la chaise,

- Couleurs noires et rouges distinctes avec iconographie pentagramme démoniaque au dos,

- Support lombaire réglable offrant un soutien pour le bas du dos,

- Siège et dossier «surdimensionnés» - optimisés pour les longues sessions de jeu,

- Accoudoirs rembourrés 4D élargis,

- Appui-tête de luxe en mousse à mémoire pour un confort amélioré,

- Doté d'un noyau en mousse à froid de luxe pour une ergonomie, une durabilité et un confort améliorés,

- Base en aluminium à 5 points,

- Roulettes de 60 mm pour sols durs et mous,

- Convient aux utilisateurs jusqu'à 150 kg,

- Remarque : cette édition spéciale n'est pas livrée avec des coussins.



Tuez les ennemis avec style et confort !



Le design ergonomique haut de gamme du HERO est ce qui le différencie d'une simple bonne chaise. Sa qualité devient encore plus évidente lorsqu'elle est utilisée pendant de longues périodes de temps. noblechairs a construit le HERO à partir de zéro en utilisant des recherches approfondies, des principes biomécaniques ergonomiques et les commentaires des professionnels de l'esport, des DOOM Slayers et de la communauté des joueurs.



Comme tous les modèles HERO précédents, l'édition spéciale de DOOM est extrêmement confortable avec des caractéristiques ergonomiques telles qu'un support lombaire réglable qui épouse la courbure naturelle de votre colonne vertébrale - réduisant le stress sur le bas du dos et le bassin. Pour faire passer cela au niveau supérieur, le HERO utilise une mousse froide respirante résistante à la déformation, de grands accoudoirs 4D rembourrés, ainsi qu'un dossier et un siège «surdimensionnés» qui conviennent à tous les joueurs, offrant un luxe inégalé. Préparez-vous pour l'action et rasez l'enfer avec style !



Conception haut de gamme - Précision, construction automatisée par machine







Le HERO offre la même qualité de fabrication que celle des séries ICON et EPIC vénérées grâce à un processus de fabrication à la pointe de la technologie uniquement. Le cadre en acier tubulaire du HERO est soudé à l'aide de bras robotiques, semblable à ce que l'on pourrait s'attendre à voir sur une ligne de production automobile. Cette technique produit un cadre impeccable et d'une durabilité exceptionnelle. Le rembourrage des chaises en PU est conçu sur mesure par des machines à coudre industrielles pour obtenir des résultats que même Doomguy approuverait.



Composants Premium - Sans corruption !!







En contraste frappant avec les fauteuils de jeu concurrents, le HERO est tenu en haute estime dans le monde entier pour ses matériaux haut de gamme, sa construction solide et ses niveaux de confort inégalés. Le HERO emploie diverses méthodes pour y parvenir, notamment l'utilisation d'une mousse à froid haute densité, respirante et résistante à la déformation qui englobe un cadre en acier solide. Ceci est ensuite enveloppé dans un rembourrage en cuir PU de luxe et résistant.



Ajustabilité de première classe

noblechairs DOOM Gaming Chair

Ajustabilité sans fin







En plus du support lombaire réglable, le HERO peut être configuré en fonction de vos préférences personnelles. Cela est possible car la hauteur peut être réglée jusqu'à 10 cm, un mécanisme à bascule intégré et un dossier réglable entre 90° et 125°.



Suffisamment de soutien de bras pour éliminer l'icône du péché



Les tout nouveaux accoudoirs 4D «surdimensionnés» sont non seulement fantastiques, mais peuvent être réglés en 4 dimensions. Cela garantit qu'ils peuvent être positionnés pour un confort et un soutien maximum. Pour améliorer encore cela, les accoudoirs sont recouverts de mousse froide et intègrent une zone de contact texturée qui améliore l'adhérence.



Convient aux colonies de Mars







La base de la série HERO se compose d'une base en aluminium à revêtement en poudre à 5 points, d'un vérin à gaz de classe 4 qui est évalué (en combinaison avec la base) pour des charges maximales allant jusqu'à 180 kg et des roulettes de 60 mm. Ces roulettes spécialement conçues garantissent un fonctionnement silencieux et conviennent à presque toutes les surfaces grâce au noyau en nylon et au revêtement en polyuréthane.



Améliorez votre chaise avec les accessoires premium de noblechairs !



Accessoires Noblechairs

Roulettes pour sols durs optimisées avec freinage automatique







Les chaises haut de gamme de noblechairs parviennent à offrir, sans l'ombre d'un doute, une superbe expérience directement sortie de la boîte. La seule chose qui manque? L'ajout d'accessoires de qualité supérieure de noblechairs eux-mêmes.



Afin de personnaliser la chaise de jeu pour répondre à vos besoins précis, noblechairs propose une gamme d'accessoires pratiques, notamment des roulettes pour sol dur de 60 mm avec fonction de freinage automatique, ce qui signifie que les glissements ou mouvements indésirables sur votre sol appartiennent au passé. De plus, des ascenseurs à gaz plus courts offrent une hauteur totale de siège inférieure, ce qui signifie que la chaise est toujours le trône de jeu parfait pour les petits utilisateurs.



Maximisez votre confort et maintenez une posture saine !







Lorsqu'il s'agit d'optimiser vos noblechairs déjà confortables, il est toujours judicieux d'investir dans des accessoires ergonomiques pour prendre des mesures afin de prévenir activement les problèmes posturaux indésirables plus tard. Avec les repose-pieds noblechairs, l'équipe noblechairs a réussi à développer un tel accessoire.



Le repose-pieds noblechairs maximise non seulement le confort de la chaise, mais il est également incroyablement facile pour le dos et aide à maintenir une bonne circulation sanguine. Il aide également à réduire la charge sur le dos et les pieds, contribuant ainsi à une posture générale plus naturelle et saine. Les matériaux de première classe ainsi que leur design élégant complètent ce qui est certainement un accessoire très haut de gamme.







Chaque chaise de jeu mérite des coussins, et rien de plus que noblechairs - c'est pourquoi noblechairs a lancé sa propre marque de coussins de qualité supérieure. Offrant un meilleur soutien du cou et des lombaires, ces coussins soutiennent et encouragent une posture plus naturelle tout en rendant les chaises de jeu encore plus confortables qu'elles ne le sont déjà. Grâce à leur flexibilité et à leur adaptabilité exceptionnelles, les coussins peuvent être placés exactement là où ils sont nécessaires pour un confort maximal. De fines bandes élastiques aident à maintenir les coussins dans la position souhaitée.



Les coussins noblechairs sont à la fois doux et de soutien afin de fournir le meilleur soutien possible tout en épousant les contours du corps. La gamme de coussins noblechairs est facile à entretenir et à entretenir, car ils peuvent être lavés simplement comme n'importe quel autre matériau. Le soin et le confort mis à part, les coussins noblechairs ne manquent pas non plus dans le département esthétique: ils intègrent le célèbre logo noblechairs en plusieurs couleurs, en l'occurrence en noir, cousu dans les coussins. Dans tous les cas, ceux-ci représentent un accessoire indispensable pour les propriétaires de noblechairs partout dans le monde.



Repose-pieds Noblechairs

Gardez votre trône de jeu en parfait état !







Le kit d'entretien et de nettoyage de qualité supérieure noblechairs pour chaises en cuir véritable et PU vous permet non seulement de profiter d'une surface d'assise propre et hygiénique, mais également de garantir que votre chaise de jeu noblechairs reste neuve aussi longtemps que possible - tout en sentant comme du cuir frais. À cette fin, l'ensemble propose deux agents de nettoyage de couleur neutre, l'un qui sert à nettoyer la chaise de jeu et l'autre qui aide à appliquer une couche protectrice sur la surface de la chaise et qui lui donne également le parfum délicat du cuir véritable.



Emballés dans des bouteilles attrayantes avec un distributeur, les agents de nettoyage et de polissage peuvent être appliqués à l'aide des chiffons en microfibres inclus et de l'éponge de qualité supérieure. Tous les contenus sont magnifiquement emballés d'une manière appropriée à son homonyme : noblechairs.



Voici la fiche technique :







