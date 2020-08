MAD CATZ nous propose : Le Ships EGO Arcade FightStick et le C.A.T. 7 Controller.







Mad Catz annonce la livraison de son tout nouveau matériel de console multi-plateforme - le EGO Arcade FightStick et C.A.T. 7 Contrôleur. Le Mad Catz EGO Arcade FightStick arbore un tout nouveau design tout en restant fidèle à la signature et aux caractéristiques éprouvées de la gamme de combat EGO. D'autre part, le Mad Catz C.A.T. Le contrôleur 7 dispose d'un écran OLED et d'une prise en charge multiplateforme.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Mad Catz EGO Arcade FightStick







Le nouveau Mad Catz EGO Arcade FightStick tire pleinement parti des véritables composants d'arcade Sanwa Denshi, le châssis `` style Vewlix '' avec un espacement d'arcade précis entre les 8 boutons d'action a été créé pour répondre aux attentes les plus élevées de la communauté des jeux de combat.



Le EGO Arcase FightStick est conçu avec une personnalisation à l'esprit qui permet aux joueurs de modifier la manette en fonction de leur style de jeu et de leurs préférences. Les utilisateurs peuvent personnaliser le panneau supérieur, le joystick d'arcade et les boutons d'action avec facilité.



Le joystick Sanwa Denshi à 8 directions et les boutons d'action ressemblent, se sentent et réagissent comme ils le font dans les arcades. Le EGO Arcade FightStick dispose également d'une fonction de verrouillage des touches qui permet aux utilisateurs de désactiver certains boutons pour éviter les pressions accidentelles.



Le Mad Catz EGO Arcade FightStick est le premier combat multi-plateforme de la marque entièrement compatible avec les PC Windows, Nintendo Switch, la famille Xbox One et PS4.



Mad Catz C.A.T. 7 Controller







Le Mad Catz C.A.T. Le contrôleur 7 est conçu avec une ergonomie optimisée pour rester à l'aise pendant des heures de jeu intense et de jeu compétitif. Le chat. Le contrôleur 7 est également compatible avec plusieurs plates-formes et est entièrement pris en charge par les PC et les consoles. Le chat. Le contrôleur 7 est livré avec 2 profils et fonctions macro où les utilisateurs peuvent créer des commandes complexes à l'aide des 2 boutons tactiles et des 4 palettes pour un avantage de jeu. Le contrôleur arbore un écran OLED qui peut afficher des informations vitales sur le joueur et la configuration du contrôle. Il dispose également d'un câble micro-USB détachable pour une gestion et un transport faciles des câbles.



Le Mad Catz EGO Arcade FightStick et C.A.T. 7 Controller commencent à être expédiés dans le monde entier maintenant. La disponibilité peut varier selon les régions.



Pas de date ni de prix pour le moment.



MADCATZ