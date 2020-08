Mais comment comprendre les caractéristiques et les performances de la RAM ?

En fait, lorsque vous achetez de la mémoire pour votre ordinateur, elle est désignée en termes de fréquence maximale avec un temps d'accès défini. Mais que veulent dire tous ces termes ? Faut-il choisir une mémoire plus rapide avec des temps plus lents ou plus agressifs ? Comment comprendre tout ceci ?

Pour répondre à ces questions légitimes, nous vous proposons de découvrir les tutoriels de quelques confrères, qui vous apporteront bien plus en termes de connaissances pour votre éventuelle future acquisition :