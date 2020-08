TECHPOWERUP nous propose le test du : Thermaltake Cyberchair E500 Ergonomic Chair.







Thermaltake a son siège à Taipei et a été fondée en 1999. La société a initialement produit des kits de bricolage pour le refroidissement de PC, des équipements de jeu et des solutions de mémoire. Cependant, les périphériques et les jeux sont de vastes catégories, et le besoin de produits innovants a depuis augmenté, ce qui a poussé Thermaltake à s'étendre dans plus de catégories, y compris les chaises de jeu/de bureau.



Le Cyberchair E500, une chaise ergonomique, est le sujet de révision d'aujourd'hui. Il s'intègre bien dans divers espaces principalement en raison de son apparence. Ce modèle spécifique a été lancé cette année, et c'est leur première tentative de laisser derrière eux la conception omniprésente du siège baquet. Pour le moment, il n'est disponible qu'en noir avec des détails en aluminium. Le cadre en aluminium et la base robuste à cinq branches permettent des utilisateurs pesant jusqu'à 150 kg (331 lb).



Quelques éléments qui rendent cette chaise intéressante et confortable sont la maille perméable à haute tension et l'ergonomie basée sur un mécanisme de commande par fil et des leviers. À 599.99 euros en Europe et 599,99 $ avant taxes aux États-Unis, le Cyberchair E550 est cependant assez cher.



Voici la fiche technique :







