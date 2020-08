AMD Ryzen 9 4950X "Vermeer" testé, l'échantillon passe à 4,8 GHz.



AMD se prépare à lancer sa nouvelle génération de processeurs de bureau Ryzen 4000 basés sur l'architecture Zen 3, nommée Vermeer. Grâce aux sources d'Igor's Lab, nous avons de nouvelles informations sur les vitesses d'horloge d'un modèle Ryzen 9 4950X Vermeer supposé. Doté de 16 cœurs et 32 threads, le Ryzen 9 4950X offrirait une fréquence de suralimentation d'au moins 4,8 GHz. Étant donné qu'il ne s'agit que d'un échantillon technique, les fréquences finales pourraient être plus élevées.







Dans le rapport, la fréquence de base du processeur serait de 3,5 GHz. C'est une très bonne fréquence pour un processeur qui a autant de cœurs. Toutes ces informations proviennent du décodage du code OPN qui indique "100-000000059-52_ 48/35 _ Y". Le nombre 48 indique l'amplification et 35 la fréquence de base. Dans les rapports précédents, nous avons obtenu les codes OPN "100-000000059-14_46/37_Y" et "100-000000059-15_46/37_N" qui suggéraient une augmentation de 4,6 GHz et une base de 3,5 GHz, indiquant qu'il s'agit d'un nouveau pas.



VIDEOCARDZ