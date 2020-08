BIOSTAR annonce la carte mère A32M2 Micro-ATX.



BIOSTAR, une marque leader de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui la carte mère A32M2 Micro ATX conçue pour exécuter les derniers processeurs AMD Ryzen. BIOSTAR est une marque fournissant des cartes mères robustes et hautement fiables depuis de nombreuses années et propose une large gamme de modèles sur les plates-formes Intel et AMD et une pléthore de composants supplémentaires répondant à de nombreuses préférences des utilisateurs.



La technologie moderne rencontre le facteur de forme élégant et raffiné alors que la toute nouvelle carte mère A32M2 Micro ATX de BIOSTAR est dévoilée au monde, construite sur l'architecture à puce unique A320 d'AMD capable de prendre en charge les derniers processeurs Ryzen ainsi que les derniers APU de la série A.



Conçue pour les consommateurs de contenu quotidiens et les postes de travail de bureau, la carte mère A32M2 de BIOSTAR est conçue pour être la meilleure carte mère pour le prix de ses concurrents, équipée de 2 DIMM de mémoire DDR4 prenant en charge une capacité maximale de 32G, PCIe 3.0 qui porte un débit binaire de 8 GT/s avec une meilleure intégrité du signal et des données tout en augmentant l'amélioration du canal.















PCIe M.2 32 Gb / s qui offre une bande passante plus élevée sous une latence plus faible et est 5 fois plus rapide par rapport au SATA III 6 Gb / s, au port HDMI 4K2K qui exprime un contenu lumineux et très détaillé pour une expérience visuelle immersive et à l'USB 3.2 Gen 1 USB qui offre une amélioration des performances convaincante avec des vitesses allant jusqu'à 5 Gbit / s, conçu pour être rétrocompatible avec tous les périphériques USB existants, ce qui fait de la carte mère A32M2 un choix idéal pour les personnes qui ont besoin d'un système solide pour le travail de bureau de base ainsi que la consommation de contenu occasionnel comme regardez des émissions de télévision et des films en ligne comme YouTube ou Netflix ou écoutez de la musique et jouez à des jeux.



Conçue pour durer, la carte mère A32M2 est équipée de nombreuses fonctionnalités supplémentaires telles que Realtek RTL8111H GbE LAN conçu avec la technologie exclusive Super LAN Surge Protection de BIOSTAR, offrant une stabilité du réseau et une protection indispensables contre les surtensions électriques ou les coups de foudre.



La carte mère A32M2 est livrée avec un panneau d'E/S arrière entièrement emballé, prêt avec tous les ports essentiels nécessaires pour une utilisation quotidienne. 4x ports USB 3.2 (Gen1) et 2x ports USB 2.0 sont quelques-unes des options de connectivité les plus utiles disponibles sur la carte mère A32M2 avec des fonctionnalités supplémentaires telles que 1x port souris PS/2 et un port clavier PS/2 ainsi qu'un port VGA pour compléter son port HDMI 4K2K déjà étonnant est disponible pour les utilisateurs pris en charge par 3 ports audio arrière conçus pour fonctionner sur la technologie audio Realtek ALC887 fournissant 7.1 canaux, audio haute définition.



Dans l'ensemble, la carte mère BIOSTAR A32M2 a suivi la norme internationale qui fait la renommée de BIOSTAR avec sa gamme de cartes mères AM4 et cherche à fournir aux utilisateurs occasionnels comme les étudiants et les employés de bureau une carte mère économique avec un facteur de forme élégant et peu encombrant. S'adapte à un petit poste de travail organisé à la maison ou au bureau en tant que produit économique, hautement fiable et durable.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



