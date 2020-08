ASUS annonce les premiers moniteurs de jeu certifiés HDMI 2.1 au monde.



ASUS Republic of Gamers (ROG) a annoncé que son prochain moniteur de jeu de 43 pouces est le premier moniteur à recevoir la certification HDMI 2.1, passant tous les tests de compatibilité et de validation menés par Allion Labs, Inc, une société internationale spécialisée dans les tests de produits.



Le nouveau moniteur ROG est compatible avec les consoles de nouvelle génération, avec HDMI 2.1 lui donnant une bande passante complète allant jusqu'à 48 Gbit/s pour prendre en charge les visuels 4K UHD (3840 x 2160) à des taux de rafraîchissement variables allant jusqu'à 120 Hz.



Auto Low Latency permet également à la console de jeu de contrôler le mode de traitement de l'affichage, en donnant la priorité à une faible latence ou à la qualité du traitement en fonction du contenu. Allion Labs a soumis le moniteur à des tests FRL (Fixed Rate Link) rigoureux, y compris des tests FRL Electrical, FRL Pixel Decoding et FRL Protocol, pour garantir une compatibilité totale avec les appareils HDMI 2.1 à venir.







«ROG est le premier partenaire à fournir un moniteur de jeu HDMI 2.1 pour la certification. En tant que laboratoire de test de premier plan dans le monde, notre mission est de garantir les produits ou services avant leur lancement. Nous sommes ravis de participer au succès de ROG et ce moniteur de jeu révolutionnaire », a déclaré Brian Shih, vice-président de Logo & HW Validation Consulting chez Allion Labs.



Avec l'arrivée imminente de consoles de jeu de nouvelle génération plus tard cette année, ROG propose toute une série de moniteurs de jeu HDMI 2.1 pour la saison des vacances. Ces moniteurs sont disponibles en modèles 27, 32 et 43 pouces.



En tant que l'une des principales marques de moniteurs de jeu au monde, ROG repousse constamment les limites pour fournir aux joueurs les technologies d'affichage les plus avancées pour des graphismes de jeu à couper le souffle. ROG a été le premier au monde à offrir aux joueurs le moniteur de jeu ROG Swift PG258Q 240 Hz, le moniteur de jeu ROG Swift PG43UQ 4K 144 Hz Digital Stream Compression (DSC) et le moniteur de jeu ROG Swift 360 Hz.



