Bip Bip Bip Mais que signifient tous ces bips au démarrage de l'ordinateur ?

Un bip court au démarrage de votre PC, c'est tout bon, mais d'autres Bips, ça veut dire quoi ?

En fait, et en fonction du fabricant de la carte-mère, il peut y avoir différents BIOS, et chacun a sa façon de communiquer pour vous donner l'erreur qu'il a détectée.

Mais comment s'y retrouver dans tous ces Bips ?

Notre confrère Reneelab.fr a écrit un beau petit tutoriel, et vous saurez tout une fois que vous l'aurez lu !

Parfois, au démarrage de votre ordinateur de bureau ou portable, vous ne recevez que l’écran noir avec le bip continu. C’est pourquoi ?

En fait, ce bip vient du buzzer de la carte mère. Au démarrage du PC, le BIOS vérifie tous les matériels. Si des problèmes sont détectés sur n’importe quel matériel, le BIOS arrête le démarrage et fait des bips.

Au sommaire :

* Vérifier le type de bip au démarrage du PC

* Types de bip pour le PC de diverses marques et solutions appropriées

- Codes sonores et messages d’erreur pour le PC Dell

- Codes sonores et messages d’erreur pour le PC FUJITSU

- Codes sonores et messages d’erreur pour le PC Lenovo-ThinkPad

- Codes sonores et messages d’erreur pour le PC ASUS

* Méthodes pour vérifier le bip du BIOS de PC à assembler

- Codes sonores et messages d’erreur pour le BIOS Phoenix

- Codes sonores et messages d’erreur pour le BIOS Award

- Codes sonores et messages d’erreur pour le AMI(American Megatrends)

* Solution pour le bip du BIOS avec l’écran noir

- Enlever le boîtier de l’ordinateur et vérifier

- Nettoyer l’intérieur de l’ordinateur

- Réinitialiser le BIOS en déchargeant la carte mère

- Régler la mémoire non trouvée dans l’ordinateur

* Solution avancée pour le PC non démarré

* Comment entretenir l’ordinateur ?

Accédez au tutoriel