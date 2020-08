Calendrier de déploiement possible de NVIDIA RTX 3000 détaillé - RTX 3070 et RTX 3060 après Septembre 2020.



Le mois de septembre est en train de devenir un mois chargé pour les annonces de matériel informatique, sinon pour les lancements de produits ou la disponibilité. Un rapport de la publication technologique chinoise MyDrivers suggère que les prochaines cartes graphiques GeForce RTX 3000 de la série "Ampère" pourraient avoir une disponibilité échelonnée sur le marché.



Bien que la technologie et la famille de produits devraient être annoncées le 17 septembre 2020, le mois pourrait voir la sortie uniquement des pièces de premier ordre (lire : faible volume), à savoir les produits phares RTX 3080 Ti et RTX 3080 (ou les SKU) qui succèdent aux RTX 2080 Ti et RTX 2080).







La GeForce RTX 3070, ou le SKU qui succède au RTX 2070 Super, pourrait être lancée un mois plus tard, en octobre 2020, selon le rapport MyDrivers. La partie du segment de performance à volume plus élevé, le RTX 3060, ou la référence qui succède au RTX 2060, ne pourrait être lancée qu'en novembre, juste à temps pour la saison des achats des Fêtes. Le rapport poursuit en déclarant que NVIDIA a arrêté la production du populaire RTX 2070 Super, suite à sa décision d'arrêter la production de RTX 2080 Ti et RTX 2080 Super, permettant au canal de vente au détail de digérer les stocks existants de ces pièces.



VIDEOCARDZ