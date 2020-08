AMD présente deux nouveaux processeurs Zen Dual Core 6 W.



AMD a discrètement ajouté deux nouveaux processeurs mobiles à sa gamme, les AMD 3015e et AMD 3020e sont des puces Zen bicœur de 6 W avec des graphiques Vega 3. L'AMD 3015e dispose de deux cœurs Zen de 14 nm avec multi-threading fonctionnant à une fréquence de base de 1200 MHz avec une fréquence turbo de 2300 MHz.



Le GPU Vega 3 intégré fonctionne à 600 MHz et la puce peut prendre en charge la mémoire DDR4 de 1600 MHz. L'AMD 3020e conserve les mêmes cœurs Zen doubles de 14 nm mais perd le multi-threading, l'horloge de base reste la même à 1200 MHz mais la fréquence turbo passe à 2600 MHz. Le GPU Vega 3 reçoit également une augmentation de 1000 MHz avec l'ajout de la prise en charge de la mémoire DDR4 à 2400 MHz.











Lenovo a récemment dévoilé deux nouveaux ordinateurs portables utilisant l'AMD 3015e, le Lenovo 100e 2e génération et le 300e 2e génération.Le Lenovo 100e 2e génération comprend 4 Go de mémoire DDR4, 64 Go eMMC, Wi-Fi 6, écran 11,6 "720p et fonctionne sous Windows 10.



Le Lenovo 300e 2e génération a une construction similaire avec l'ajout d'une charnière à 360 °, d'un support de stylet et d'un disque SSD de 128 Go en option. Le nouveau processeur AMD 3015e des ordinateurs portables devrait fonctionner environ 20% plus rapidement que l'Intel Celeron N4120.



Les Lenovo 100e 2nd Gen et 300e 2nd Gen seront disponibles en Septembre 2020 pour 219 Dollars et 299 Dollars respectivement.



ANANDTECH