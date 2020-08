Logitech G annonce le volant TRUEFORCE Racing.



Logitech G, une marque de Logitech, et leader de l'innovation dans les technologies et les équipements de jeu, a dévoilé aujourd'hui le volant et les pédales Logitech G923, un volant de course haute performance qui révolutionne l'expérience de course sim. Conçu pour un réalisme maximal, le G923 intègre TRUEFORCE, un nouveau système de retour de force haute définition qui se connecte au moteur physique et audio d'un jeu pour offrir une expérience ultra-réaliste.



"Un grand volant de course à retour de force peut faire la différence entre franchir la ligne d'arrivée en premier et sortir de la piste et ne pas finir du tout", a déclaré Lando Norris, pilote de McLaren F1. «La nouvelle roue Logitech G923 avec TRUEFORCE offre aux conducteurs une expérience authentique au volant et simule les détails que nous ressentons en tant que pilotes de course. Je peux sentir si l'arrière de la voiture perd de l'adhérence ou si je suis sur le point de tourner, ce qui me donne le meilleure chance de le corriger rapidement et de garder une longueur d'avance sur la concurrence. "







TRUEFORCE est une technologie propriétaire de retour de force haute définition qui révolutionne ce qui est possible dans les jeux de course pris en charge. En utilisant la physique du jeu et l'audio en temps réel, il permet aux joueurs de ressentir des choses comme le rugissement d'un moteur, la traction des pneus, le terrain de la piste et le retour du volant plus que jamais. TRUEFORCE se connecte directement aux moteurs du jeu, traitant jusqu'à 4000 fois par seconde pour produire un réalisme et des détails de nouvelle génération dans les jeux pris en charge.



"Ces dernières années, nous travaillons avec des pilotes de simulation et des pilotes de voitures de course professionnels pour développer une expérience de conduite réaliste et complète", a déclaré Ujesh Desai, directeur général de Logitech G. "Avec TRUEFORCE vous vraiment sentir la route, ainsi que toutes les caractéristiques subtiles de la voiture de course. Cela rehausse vraiment l'expérience, et tous ceux que nous avons essayés repartent toujours avec le sourire! "



Conçu pour les coureurs de simulation d'aujourd'hui, le volant et les pédales G923 ont été modernisés avec un volant en métal brossé, des pédales polies et un enjoliveur en cuir pour un confort maximal.



De plus, le G923 a été conçu avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment :



- Commandes de lancement à double embrayage programmables - permettent aux coureurs de sortir de la ligne plus proprement et plus rapidement avec un double embrayage programmable qui facilite une traction maximale et un minimum de fumée.

- Indicateur de régime intégré - les voyants LED colorés intégrés indiquent votre plage de régime, alertant le coureur lorsqu'il atteint la ligne rouge.

- Commandes de jeu au volant - commandes de jeu pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5 * intégrées au volant pour un contrôle total à portée de main.

- Pédales de frein progressives - dotées d'un nouveau ressort progressif pour une sensation plus réactive, la nouvelle réactivité de la pédale de frein ajoute plus de réalisme et de contrôle.

- Cadran de sélection à 24 points - le cadran de sélection intégré permet au pilote d'ajuster la traction, le couple, la gestion automatique de la stabilité, la force de freinage et plus encore.



Prix ​​et disponibilité



Le volant et les pédales de course Logitech G923 fonctionnera avec PlayStation 4 et PC lors de son lancement en Amérique et en Europe en Août 2020, pour un prix de détail suggéré de 399.99 Dollars. Le G923 fonctionnera également avec PlayStation 5 * lorsque la console sera lancée cette saison des fêtes.



