EVGA présente les alimentations SuperNOVA 1600 et 1300 G+.



Présentation du SuperNOVA G +, la nouvelle gamme de blocs d'alimentation entièrement modulaire améliorée d'EVGA avec une cote d'efficacité 80+ Gold. Ces alimentations reprennent là où les alimentations primées EVGA 1600 G2 et 1300 G2 se sont arrêtées et perpétuent la tradition de qualité et de performances EVGA.







De plus, les blocs d'alimentation SuperNOVA G + présentent une disposition interne plus propre pour augmenter le flux d'air, un module à résistance variable (pour augmenter la stabilité de la tension), deux modules CC à CC pour une commutation d'alimentation plus efficace sur tous les modèles, le mode EVGA ECO, une gamme complète d'alimentation protections d'alimentation et la garantie mondiale de 10 ans d'EVGA sur toutes les alimentations G+.















Longueur plus courte







Lorsqu'il s'agit de créer un système, même les plus petites différences peuvent faire ou défaire votre construction. Les alimentations 1600 G + sont 20 mm plus courtes que leurs homologues G2, ce qui vous offre plus d'espace sans sacrifier la qualité.



Ventilateurs silencieux et durables







SuperNOVA 1600 G +



- Ventilateur à double roulement à billes 135 mm.



SuperNOVA 1300 G +



- Ventilateur à roulement dynamique fluide 135 mm.



Les roulements à billes doubles sont la norme de l'industrie pour toute alimentation électrique censée supporter régulièrement de lourdes charges en raison de leur durabilité et de leur faible niveau sonore. Les roulements à fluide dynamique réduisent l'usure du roulement d'un ventilateur, ce qui réduit le bruit et augmente sa durée de vie.



Régulation de charge 12V plus stricte











- SuperNOVA 1600 G + 0,60% par rapport à SuperNOVA 1600 G2 0,83%,

- SuperNOVA 1300 G + 0,61% contre SuperNOVA 1300 G2 1,98%.



Le SuperNOVA G + est chargé dans de nombreux domaines, y compris un seul 12v. rail, condensateurs 100% japonais, module VR et convertisseur CC-CC sur toutes les alimentations SuperNOVA G +. Conforme à la norme CEI 62368, il en résulte une efficacité de plus de 90%, 0,60% -0,61% 12v. régulation de charge et alimentation stable de tous les appareils connectés.

Les alimentations 1600/1300 G + fabriquées en 2020 ou après sont conformes à la norme CEI 62368. Les alimentations 1600/1300 G + fabriquées avant 2020 sont conformes à la norme CEI 60950.



Jusqu'à 35% plus silencieux sous charge











- SuperNOVA 1600 G + 24,6 dB contre SuperNOVA 1600 G2 38 dB.



En combinant des roulements de ventilateur silencieux et durables avec une courbe de ventilateur optimisée et une disposition interne plus propre, la gamme d'alimentations G + réduit le bruit jusqu'à 35% par rapport aux alimentations G2.



Spécifications en un coup d'œil



Efficacité nominale or



- La certification 80 Plus garantit que votre alimentation électrique ne gaspille pas d'énergie et ne la transforme pas en chaleur excessive. Sous une charge typique, cette alimentation est efficace à 90% ou plus.



Condensateurs 100% japonais



- Obtenez la plus grande fiabilité et les meilleures performances avec l'utilisation de condensateurs japonais de la plus haute qualité possible.



Conception entièrement modulaire



Une conception entièrement modulaire permet de retirer les câbles de l'alimentation électrique pour faciliter l'installation et le retrait. Vous pouvez également laisser les câbles inutiles pour réduire l'encombrement du boîtier et maximiser le flux d'air du boîtier.



Régulation de tension serrée



Un seul rail + 12V offre la meilleure puissance de sortie, la meilleure stabilité du rail et la compatibilité avec le matériel le plus récent. Les alimentations EVGA SuperNOVA G + fournissent jusqu'à 133 A sur un seul rail !



Roulements de ventilateur silencieux et durables avec mode EVGA ECO



Un ventilateur de 135 mm de haute qualité confère au SuperNOVA G + un excellent profil thermique et acoustique, et sa grande fiabilité garantit une longue durée de vie du bloc d'alimentation. Avec le mode EVGA ECO, votre alimentation restera silencieuse sous des charges moyennes à faibles.



Suite complète de protections



Ce bloc d'alimentation couvrira vos circuits avec une protection complète: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP et UVP.



Garantie limitée de 10 ans EVGA



Garantie et assistance de premier ordre pendant 10 ans.



EVGA + GRIP : Courses de combat



Les blocs d'alimentation EVGA SuperNOVA G + sont éligibles à la promotion exclusive GRIP d'EVGA. Disponible pour une durée limitée et jusqu'à épuisement des stocks, achetez une alimentation EVGA SuperNOVA G + et recevez une copie du jeu et un skin EVGA exclusif.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



EVGA