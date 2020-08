Asus nous propose un nouvel écran PC : Le VA27AQSB.



ASUS a présenté aujourd'hui le VA27AQSB, un moniteur 27 pouces pour les ordinateurs de bureau en col blanc qui restent allumés pendant la majeure partie de la journée. Ce moniteur WQHD (2560 x 1440 pixels) est doté de la technologie sans scintillement certifiée TUV Rhénanie (méthode non PWM de réglage de la luminosité rétroéclairée par LED) et de la technologie de réduction de la lumière bleue, qui contribuent toutes deux à réduire la fatigue oculaire.















Il utilise un panneau IPS avec un temps de réponse de 5 ms, un taux de rafraîchissement de 75 Hz, une luminosité maximale de 350 cd/m², un rapport de contraste statique de 1 000: 1 et des angles de vision de 178°/178°. L'écran prend en charge AMD FreeSync et NVIDIA G-SYNC (compatible). Les entrées d'affichage incluent HDMI 1.4a et DisplayPort 1.2a.



Le support permet une hauteur, une inclinaison et une rotation de 90 °. Le panneau lui-même est doté de supports muraux VESA, vous pouvez donc profiter des minces lunettes pour les plates-formes multi-écrans. Des haut-parleurs stéréo 2 W, une prise casque et un concentrateur USB 2.0 à 2 ports constituent le reste de son ensemble de fonctionnalités.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP