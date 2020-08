EK annonce des micro-raccords et des prolongateurs de couple.



EK, le fabricant d'engrenages de refroidissement par eau haut de gamme, étend la gamme de raccords Quantum Torque avec des rallonges statiques en titane satiné, des rallonges rotatives dans toutes les finitions et des raccords de ligne rigide à enfoncer spécialisés appelés Micro HDP. L'élargissement de la série de raccords Torque est l'un des objectifs clés d'EK, dans le but de faciliter le processus de création de boucles et de créer des produits spécialisés pour tous les scénaristes.



Cette série d'extendeurs statiques se compose de 7 modèles différents avec des longueurs et des types variables. Ils sont tous usinés CNC en laiton, avec une finition argent satiné avec des joints toriques en EPDM de haute qualité pour l'étanchéité. Ils peuvent être serrés à la main ou à l'aide d'une clé Allen de 9 mm. Disponibles en trois longueurs différentes - 7, 14 et 28 mm - certaines sont également disponibles en versions filetées Mâle-Mâle (MM), Mâle-Femelle (MF) et Femelle-Femelle (FF) G1/4 ".







Ce sont des équivalents rotatifs des prolongateurs de la série statique. Le joint rotatif permet un placement parfait de - disons - votre orifice de vidange, où vous pouvez le visser à fond sans avoir à vous soucier s'il se terminera à l'envers. Ces rallonges rotatives se présentent sous la forme de double filetage mâle G1/4 "ou mâle + femelle.



Ils ne sont disponibles qu'en une seule longueur, soit 14 mm. Comme pour tous les raccords d'extension de couple, la longueur est mesurée sans le filetage, juste pour la hauteur installée.



EK-Quantum Torque Micro HDP 12



Les derniers raccords instantanés pour tubes durs d'EK sont conçus pour être utilisés avec des tubes pleins de 12 mm, tels que l'acrylique et le PETG. Le tube est inséré dans le raccord Micro HDP 12 et saisi par deux joints toriques internes. Ils sont furtifs et conçus pour être aussi petits que possible.



Conçus spécifiquement pour les tubes captifs, ils sont destinés à fonctionner entre deux blocs d'eau GPU, ou d'un GPU à la plaque de distribution. Plus important encore, le tube ne doit pas pouvoir bouger lors de l'utilisation de ces raccords. Cette ligne de raccords est disponible dans les 4 finitions: nickel, nickel noir, noir et titane satiné.



Disponibilité et prix



Les raccords de la série EK-Quantum Torque sont fabriqués en Slovénie, en Europe, et sont disponibles à la commande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires.



Voici les tarifs :







TECHPOWERUP