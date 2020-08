NETGEAR annonce des points d'accès WiFi 6 gérés dans le cloud.



NETGEAR, Inc., le principal fournisseur de produits réseau qui alimentent les entreprises, grandes et petites, a annoncé aujourd'hui la disponibilité des points d'accès Insight Managed WiFi 6 AX1800, WAX610 et WAX610Y (extérieur), pour une expérience WiFi optimale dans chaque environnement professionnel.



Cette nouvelle famille WAX610 apporte les performances WiFi 6 (802.11ax) de nouvelle génération aux petites entreprises (PME) offrant une vitesse jusqu'à 70% plus rapide pour chaque appareil individuel que la génération précédente WiFi 5 (802.11ac) 1. Avec une capacité accrue pour des connexions d'appareils plus simultanées, le WAX610 avec WiFi 6 offre la flexibilité d'une solution Wi-Fi à la fois robuste et sécurisée pour les petites et moyennes entreprises afin de répondre aux demandes de réseau d'aujourd'hui sans le coût élevé des frais généraux informatiques et avec une industrie -le coût total de possession le plus bas.



WAX610 est idéal dans les environnements de périphériques clients de moyenne à haute densité tels que les bureaux, les écoles, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux et les centres médicaux, offrant une sécurité de réseau WiFi de niveau professionnel avec WPA3. Avec Insight Remote Cloud Management, WAX610 est le choix idéal pour les fournisseurs de services gérés et les intégrateurs qui doivent offrir à leurs clients la dernière technologie WLAN riche en fonctionnalités avec peu de frais généraux et un coût informatique minimal.



Le WAX610 fonctionne de manière transparente avec les commutateurs, les routeurs et le stockage réseau gérés NETGEAR Insight.Il est également compatible avec les périphériques clients et points d'accès WiFi de la génération précédente (WiFi 5 (802.11ac) ou WiFi 4 (802.11n)).







WAX610Y est le meilleur complément à WAX610 pour une utilisation en extérieur. NETGEAR WAX610Y est conçu pour fournir une connectivité WiFi avancée dans des environnements difficiles, notamment une exposition prolongée au soleil, au froid, au gel, à la neige, aux précipitations, à la grêle et à l'humidité.



Le WAX610Y est classé IP55 qui prend en charge un fonctionnement continu dans des conditions météorologiques défavorables avec des températures allant de -20 ° C à 60 ° C et convient parfaitement aux chantiers de construction, aux quais de chargement, aux cours d'école et aux restaurants avec salle à manger à l'extérieur.



«Bien que l'industrie du Wi-Fi ait progressé ces dernières années en augmentant la vitesse à pas de géant, les petites entreprises sont toujours confrontées à des défis dans la gestion de la connectivité avec un trafic et des utilisateurs accrus.



La capacité reste un défi, à savoir la prise en charge de plusieurs utilisateurs simultanés pour les petites entreprises, et NETGEAR est là pour aider à résoudre les cas commerciaux uniques auxquels les PME sont confrontées », a déclaré Richard Jonker, vice-président de la gestion de la gamme de produits PME pour NETGEAR. "Cette exigence est particulièrement aiguë pour les PME où un débit très élevé vers chaque appareil individuel peut ne pas être primordial."



«Les points d'accès sans fil devraient offrir différents niveaux de connectivité réseau pour une grande quantité de périphériques clients, avec un bon débit, une connexion stable et des réponses robustes aux changements environnementaux. Les points d'accès WAX610 et WAX610Y Insight Managed WiFi 6 AX1800 offrent la capacité, les exigences de vitesse et de performance des petites entreprises d'aujourd'hui », a ajouté Jonker.



Avec une technologie WiFi 6 mise à jour telle que OFDMA, MU-MIMO en amont et en aval, et une vitesse, une couverture et une capacité accrues, vous pouvez être sûr que vous bénéficierez du WiFi le plus performant pour les années à venir. De plus, vous avez l'assurance que vous pouvez désormais ajouter plus d'appareils connectés à votre réseau WiFi professionnel sans ralentissements ni zones mortes.







Sécurité WiFi sans précédent pour les entreprises



Les petites et moyennes entreprises sont désormais en mesure de fournir une sécurité au niveau de l'entreprise sans le coût de l'entreprise. La solution de gestion à distance Insight facilite la configuration et le maintien de la sécurité du réseau.



WPA3 pour le plus haut niveau de sécurité de connexion WiFi



Huit réseaux sans fil séparés (SSID) peuvent être utilisés pour l'administration, les employés, les clients ou les invités et les appareils IoT (caméras de surveillance WiFi, thermostats, serrures de porte et capteurs) avec des VLAN séparés et sécurisés VLAN dynamique par attribution d'utilisateur RADIUS, une fonctionnalité spécialement conçue pour les entreprises qui utilisent RADIUS pour gérer efficacement les comptes d'utilisateurs et l'accès.



Solution de gestion cloud à distance NETGEAR Insight



Les fonctionnalités uniques et avancées des appareils Insight Managed incluent :



- Découverte et configuration instantanées de vos points d'accès sans fil Insight Managed

- Configuration centralisée des réseaux sans fil, SSID, politiques de sécurité et d'itinérance WiFi et liaisons VLAN avec commutateurs, ports et PoE, pour des réseaux efficaces et sécurisés,

- Surveillance à distance et gestion continue simplifiée du micrologiciel de vos appareils Insight Managed (WiFi, commutateurs, routeurs, NAS) avec des tableaux de bord de performance, des alertes et des fonctionnalités de dépannage, y compris le redémarrage à distance,

- Surveillance et notifications à distance multi-appareils, multi-réseaux, multi-sites et multi-locataires à vitre unique.



Disponibilité :



Le point d'accès bibande NETGEAR Insight Managed WiFi 6 AX1800 (WAX610) est disponible et expédié aujourd'hui aux États-Unis et en Europe au prix suivant :



- WAX610-100NAS aux États-Unis pour 179.99 Dollars.

- WAX610-100EUS en Europe continentale pour 189.99 euros et au Royaume-Uni à 174.99 £ GBP



Le point d'accès extérieur bibande NETGEAR Insight Managed WiFi 6 AX1800 (WAX610Y) est actuellement disponible en précommande et sera expédié aux États-Unis et en Europe au cours du trimestre:



- WAX610Y-100NAS aux États-Unis pour 249.99 Dollars.

- WAX610Y-100EUS en Europe continentale pour 269.99 euros et au Royaume-Uni à 249.99 £ GBP.



TECHPOWERUP