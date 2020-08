Azza présente le boîtier Pyramid Mini 806 Mini-ITX.



Azza a récemment annoncé son dernier boîtier, le Pyramid Mini 806, un châssis Mini-ITX particulier avec un design pyramidal élégant. Le Pyramid Mini 806 est une version plus petite du boîtier très similaire Azza Pyramid 804 qui pourrait accueillir des cartes mères de taille ATX. Ce nouveau modèle présente un design en aluminium avec quatre panneaux latéraux en verre trempé.



















Le boîtier présente une conception à plusieurs niveaux avec la carte mère au niveau intermédiaire au-dessus de l'alimentation SFX et de la carte graphique, tandis que la couche supérieure abrite le ventilateur RGB Hurricane II de 120 mm inclus. Le boîtier ne peut accueillir que 2 disques 2,5 pouces et est livré avec un petit panneau d'E/S avant composé d'un seul port USB 3.0 Type-A, d'un bouton d'alimentation et d'un connecteur HD Audio.



Le boîtier est prévu pour une version de Novembre 2020 avec un prix annoncé à 249.90 euros.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



AZZA