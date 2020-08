AMD nous propose : Les Radeon Software Adrenalin en version 20.8.1.



AMD a publié aujourd'hui la dernière mise à jour de ses pilotes graphiques Radeon sous la forme de Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.1, qui apporte une liste d'améliorations et de corrections de bugs.



Pour commencer, le nouveau pilote prend en charge le jeux :





"Horizon Zero Dawn PC port"



Ensuite, le pilote apporte des améliorations aux performances de la carte graphique Radeon 5700XT, qui a obtenu un FPS 9% plus élevé dans le jeu Grounded, lors de l'utilisation du préréglage Epic. Une autre fonctionnalité de support importante est pour le jeu Hyper Scape, que ce nouveau pilote permet.



Support pour :



- Hyper Scape,

- Horizon Zero Dawn Complete Edition pour PC,

- RS-338 mis à la terre,

- Le préréglage Epic de la Radeon RX 5700 XT offre des performances FPS jusqu'à 9% meilleures en jouant à Grounded avec Radeon Software Adrenalin 2020 édition 20.8.1 par rapport au Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.2.



Problèmes résolus



- Lorsque Radeon FreeSync est activé, le basculement de tâche vers un autre écran ou une autre application peut entraîner par intermittence le verrouillage du taux de rafraîchissement du bureau sur un intervalle arbitraire provoquant un bégaiement.

- Les fonctionnalités de streaming et d'enregistrement ne fonctionnent pas ou ne s'activent pas sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5000 dans les configurations système Windows 7.

- Le logiciel Radeon peut rencontrer un plantage d'application ou se bloquer lors du réveil après avoir rejoint le programme d'expérience utilisateur AMD.

- DOOM Eternal peut rencontrer un écran très sombre ou sombre lors de la modification des paramètres V-Sync dans le jeu avec HDR activé.

- Le branchement à chaud d'un écran HDMI éteint, puis la mise sous tension de l'écran, peut provoquer par intermittence une panne ou un blocage du système.

- L'activation de la relecture instantanée peut rarement provoquer un blocage du système ou un TDR sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5000.

- Le Conseiller de compatibilité peut afficher un message d'erreur «Impossible d'obtenir les exigences» lorsqu'il est ouvert. Les utilisateurs devront effectuer une réinitialisation d'usine des paramètres dans le logiciel Radeon pour que ce correctif prenne effet.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP