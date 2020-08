abkoncore nous propose un nouveau boitier PC : Le AL700 SYNC.



Abkoncore a présenté aujourd'hui l'AL700 SYNC, un boîtier ATX full-tower caractérisé par un design avant asymétrique. Un élément de design plus long coupe l'avant quelque peu en diagonale, de droite à gauche; tandis qu'un plus petit court de gauche à droite vers le centre.



Une moitié du boîtier a une finition en aluminium argenté mat, tandis que l'autre moitié en retrait semble avoir des arêtes qui dissimulent les entrées des ventilateurs. La ligne diagonale d'indentation cache un élément LED ARGB. Les panneaux latéraux droit et gauche sont en verre trempé teinté de 4 mm d'épaisseur.



À l'intérieur de l'Abkoncore AL700 SYNC, vous obtenez une disposition conventionnelle partitionnée horizontalement. La partition supérieure avec le plateau de la carte mère sert de place pour les cartes graphiques jusqu'à 40,5 cm de longueur, et les refroidisseurs de processeur jusqu'à 17 cm de hauteur.























Le plateau de la carte mère comporte également un renfort de carte graphique qui peut être aligné avec n'importe quel emplacement d'extension. Vous obtenez 8 emplacements d'extension conventionnels et 2 emplacements perpendiculaires (carte de montage non incluse).



Les fonctions de stockage comprennent deux plateaux de 3,5 pouces/2,5 pouces et deux supports de lecteur de 3,5 pouces/2,5 pouces derrière le plateau de la carte mère. La ventilation comprend trois de chacun des évents de 120 mm le long des panneaux avant et supérieur, et un échappement arrière de 120 mm.



Trois ventilateurs ARGB HR120 à l'avant et un à l'arrière (préinstallés) sont inclus, tout comme un contrôleur ARGB à 8 canaux. La connectivité du panneau avant comprend deux prises USB 3.x de type A, une de type C et HDA. Mesurant 455 mm x 490 mm x 232 mm (PxHxL), le boîtier pèse à sec 13,6 kg.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP