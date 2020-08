HyperX lance le casque de jeu Cloud Core avec son surround 7.1.



HyperX, la division de jeux de Kingston Technology Company, Inc., a annoncé aujourd'hui la sortie du casque de jeu HyperX Cloud Core avec son surround 7.1 pour les joueurs PC et PS4. Élargissant la gamme impressionnante de casques HyperX, le casque de jeu Cloud Core + 7.1 offre un son surround 7.1 virtuel pour un son de position clair et une expérience de jeu plus immersive. De plus, avec la signature Cloud DNA d'HyperX, le nouveau casque offre le confort, la durabilité et le son nécessaires pour s'adapter à une gamme de besoins en matière de jeu - ou de salle de classe virtuelle d'aujourd'hui - à un prix compétitif.



L'HyperX Cloud Core + 7.1 dispose d'un boîtier de contrôle audio avancé pour des commandes pratiques du volume du casque, du volume du micro, de la coupure du micro et d'une bascule facilement accessible pour activer et désactiver le son surround 7.1. Le casque de jeu Cloud Core + 7.1 offre également une compatibilité multi-plateforme avec un boîtier de commande audio USB pour PC et PS4 et offre une connexion de 3,5 mm pour les plates-formes avec un port de 3,5 mm.







"Nous sommes ravis d'élargir notre gamme Cloud avec le dernier casque de jeu HyperX Cloud Core + 7.1", a déclaré Nate Almond, responsable audio, HyperX. «À un moment où de nombreux districts scolaires partagent des plans d'apprentissage à distance cet automne et où les parents recherchent des outils plus essentiels pour mieux préparer les enfants aux besoins des classes virtuelles, le Cloud Core + 7.1 offre une solution de casque abordable et élégante qui prend en charge des heures de confort et un son de haute qualité tout en apprenant à distance ou en participant à des sessions de jeu en ligne. "



Le casque de jeu Cloud Core + 7.1 est certifié par Discord et Teamspeak pour une compatibilité de chat transparente et offre un microphone antibruit détachable flexible qui réduit le bruit de fond et offre une qualité vocale plus claire pour une meilleure discussion en jeu ou des discussions en classe virtuelle. S'alignant sur la construction de haute qualité de ses prédécesseurs, le Cloud Core + 7.1 utilise une construction de cadre en aluminium robuste qui offre une durabilité et une stabilité durables. Le casque comprend également du similicuir doux et de la mousse à mémoire de forme moelleuse pour un confort HyperX caractéristique.



Voici la fiche technique :



casque de musique



- Haut-parleur : dynamique, 53 mm avec aimants néodyme,

- Type : Circumaural, dos fermé,

- Réponse en fréquence: 15Hz-25kHz,

- Impédance : 60 Ω,

- Niveau de pression sonore : 98 dB SPL/mW à 1 kHz,

- T.H.D : <2%,

- Poids : 309 g,

- Longueur de câble : 1 m,

- Type de connexion : fiche 3,5 mm (4 pôles).



Microphone



- Élément : microphone à condensateur électret,

- Diagramme polaire : unidirectionnel, antibruit,

- Réponse en fréquence : 100 Hz-12 kHz,

- Sensibilité : -42,6 dBV (1 V / Pa à 1 kHz).



Mélangeur de contrôle audio USB



- Poids : 71 g,

- Longueur de câble : 2 m.



Disponibilité



Le casque de jeu HyperX Cloud Core 7.1 est disponible au prix de 69.99 Dollars via la boutique en ligne d'HyperX.



TECHPOWERUP