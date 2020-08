ZALMAN nous propose un nouveau ventirad CPU : Le CNPS4X RGB.



ZALMAN a actualisé aujourd'hui son refroidisseur de processeur de type tour d'entrée de gamme, le CNPS4X, pour suivre le rythme - éclairage LED RGB, avec l'introduction du nouveau CNPS4X RGB. Refroidisseur de processeur classique de type tour, le CNPS4X RGB est doté d'un empilement d'ailettes en aluminium auquel la chaleur est transmise par deux caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur qui sont en contact direct avec le processeur à la base ; ventilé par un ventilateur de 92 mm inclus.















Le ventilateur utilise une connexion PWM à 4 broches pour sa fonction principale, tourne entre 1000 et 2000 tr/min, poussant jusqu'à 44 CFM d'air avec une pression statique de 1,77 mm H₂O et un roulement durable évalué pour 50000 heures. Le refroidisseur prend en charge les sockets LGA1200, LGA115x et AM4. Le CNPS4X RGB mesure 13,2 cm de haut et pèse 360 g. ZALMAN évalue le refroidisseur comme étant capable de supporter des charges thermiques allant jusqu'à 95 W.



La société n'a pas révélé de prix.



Pour plus de renseignements, Cliquez ICI.



ZALMAN