CORSAIR nous propose : Les kits de refroidissement par eau personnalisés de la série Hydro X iCUE.



Corsair a présenté aujourd'hui les kits de refroidissement par eau personnalisés de la série Hydro X iCUE. Il s'agit notamment de la série Hydro X iCUE XH305i et de la série Hydro X iCUE XH303i. Les deux kits sont presque identiques, différant des ventilateurs et des réservoirs de radiateur inclus.







Le kit XH305i comprend un waterblock XC7 RGB CPU qui prend en charge les types de socket CPU AM4, LGA115x et LGA1200; un radiateur XR5 360, un dispositif combo pompe XD5 + réservoir, liquide de refroidissement transparent XL5, 3 m de tube XT Hardline 10 mm et 14 mm, huit raccords Hardline 14 mm, une paire d'adaptateurs rotatifs 90°, un flacon de remplissage de 250 ml, un Hardline boîte à outils de cintrage de tubes, un trio de ventilateurs QL 120 RGB, iCUE Commander PRO et RGB Fan LED Hub.







Le XH303i est principalement similaire au XH305i, sauf qu'il comprend un trio de ventilateurs SP 120 RGB PRO et un dispositif combo pompe XD3 + radiateur.



Corsair évalue l'Hydro X Series iCUE XH305i à 579.90 euros, tandis que le XH303i coûte 499.90 euros. Corsair vend également le Hardline Bending Toolkit pour 49.90 euros.



TECHPOWERUP