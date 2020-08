EK lance des solutions uniques de plaques de distribution pour les étuis de bureau LIAN LI.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement à eau haut de gamme, lance trois nouvelles plaques de distribution Quantum, conçues explicitement pour les valises de bureau LIAN LI DK-05F et DK-04F. Cette nouvelle série de plaques de distribution se compose de deux collecteurs montés à l'avant sans pompe qui sont connectés directement à l'EK-Quantum Reflection Uni 140 D5 PWM D-RGB. Ces voies navigables offrent une implémentation d'éclairage D-RGB riche et de nombreux ports de connexion pour satisfaire toute configuration de routage de tube pour votre PC de bureau Lian Li.



Les plaques de distribution EK-Quantum Reflection sont disponibles en précommande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. L'expédition de ces produits est prévue le 20 Août 2020.







EK-Quantum Reflection Uni 140 D5 PWM D-RGB - Plexi



Conçue pour offrir une esthétique unique et une facilité d'utilisation, cette solution avancée tout-en-un pour voies navigables comprend également une pompe, un réservoir, un mécanisme de montage simple et 7 entrées et sorties filetées G1/4 "standard de l'industrie.



Les entrées et sorties sont alignées sur EK-Quantum Reflection DK-05F Left et EK-Quantum Reflection DK-05F Right afin de minimiser le nombre de virages que l'utilisateur doit effectuer lors de la création de la boucle. Il a été conçu pour en supporter un maximum de deux Cette plaque de distribution peut également fonctionner séparément sur n'importe quel support de ventilateur de 140 mm, ou comme un combo pompe-réservoir ordinaire avec seulement deux ports utilisés.







Cette plaque de distribution d'eau est livrée avec une pompe D5 puissante, mais silencieuse, contrôlée par PWM. L'objectif était de créer un produit offrant une grande fiabilité et des performances exceptionnelles avec plusieurs blocs et radiateurs tout en réduisant le bruit au minimum.



Réflexion EK-Quantum DK-05F D-RGB Gauche/Droite - Plexi



Ces deux collecteurs sans pompe sont conçus pour être connectés à l'EK-Quantum Reflection Uni 140 D5 PWM D-RGB dans le boîtier Lian Li DK-05F. Ils sont situés sur le côté gauche et droit de l'avant du boîtier de bureau et disposent de 26 ports - chacun pour de nombreuses options d'acheminement des tubes. Ils sont montés sur le radiateur EK-CoolStream PE480 en configuration push ou pull.



Il est obligatoire d'utiliser ce radiateur spécifique pour obtenir un alignement parfait des composants. Le collecteur prend également en charge un radiateur EK-CoolStream XE360 ou plus petit adjacent et présente des tubes droits parfaits directement dans ces radiateurs.







EK-Quantum Reflection DK-05F Right est également compatible avec le boîtier Lian LI DK-04F et associé au EK-Quantum Reflection Uni 140 D5 PWM D-RGB pour former une synergie dans le boîtier. Ces plaques de distribution d'eau rehaussent vraiment votre expérience de construction de PC.







La bande LED D-RGB adressable s'étend sur toute la longueur des unités de réservoir tandis que le couvercle en aluminium noir anodisé cache les points chauds LED indésirables. La bande de LED adressable intégrée contient 35 LED numériques sur les unités Quantum Reflection DK-05F et 5 sur la version 140 UNI. Ces plaques de distribution se connectent à l'en-tête RVB adressable 5 V de la carte mère. Ils sont également compatibles avec les logiciels MSI MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK POLYCHROME SYNC, ASUS AURA SYNC et GIGABYTE RGB FUSION 2 pour un effet d'éclairage coordonné.



Disponibilité et prix



Les prix :







