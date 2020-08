ASUS lance le moniteur de jeu TUF Gaming VG279QL1A 27 pouces.



ASUS a lancé aujourd'hui le TUF Gaming VG279QL1A, un moniteur de jeu à écran plat de 27 pouces avec un panneau IPS. Conçu pour les jeux de sports électroniques à taux de rafraîchissement élevé, il offre une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse de 1 ms (MPRT) et une prise en charge de la technologie AMD FreeSync Premium. Il dispose également de la capacité de synchronisation adaptative G-SYNC, sous réserve de l'ajout de la prise en charge par NVIDIA via les mises à jour des pilotes graphiques.















Les autres spécifications clés du panneau incluent la certification DisplayHDR 400, une luminosité maximale de 400 cd/m², des angles de vision de 178°/178° et une saturation des couleurs de 125% sRGB/DCI-P3 à 95%. Vous obtenez une large sélection de fonctionnalités exclusives à ASUS telles que GamePlus (superposition de réticule, compteur FPS, alignement de l'affichage), GameVisual (ensemble de préréglages d'affichage spécifiques au genre de jeu), Shadow Boost, ELMB et l'entrée GameFast. L'écran prend l'entrée d'une paire de ports HDMI 2.0 et DisplayPort 1.2a. Les autres caractéristiques comprennent des haut-parleurs stéréo de 2 W et une prise casque.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP