Microsoft Flight Simulator débarque le 18 août en trois versions.

Microsoft Flight Simulator débarque le 18 août 2020 en trois versions.



Microsoft a préparé son jeu Flight Simulator, avec des graphismes photo-réalistes et une expérience de vol réaliste. Aujourd'hui, nous avons une mise à jour sur la progression du jeu et quand il sera disponible. Déjà en pré-commande, le Flight Simulator sera disponible en trois versions différentes.







Alors que toutes les éditions comportent des dizaines d'avions et plus de 37 000 aéroports, la différence réside dans le nombre d'avions et d'aéroports détaillés.







Par exemple, l'édition standard comprend les 37 000 aéroports, mais seuls 30 d'entre eux sont super détaillés. Dans l'édition standard, il n'y a que 20 avions super détaillés. Lorsque vous payez pour une édition de luxe, vous obtenez 25 avions et 35 aéroports détaillés.







L'édition premium de luxe comprend 30 avions et 40 aéroports. L'édition standard coûte 69.99 euros, l'édition de luxe coûte 89.99 euros et la version premium de luxe coûte 119.99 Dollars.







Vous pouvez précommander le jeu, en Cliquant ICI en attendant le lancement du 18 Août 2020.



Voici les différentes versions :















MICROSOFT