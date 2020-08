TECHPOWERUP nous propose le test du : Samsung 870 QVO 1 To.



En tant que l'un des leaders mondiaux de la technologie numérique, Samsung fabrique à peu près tout type d'appareil électronique auquel vous pouvez penser. Leurs produits sont utilisés par des millions de personnes dans le monde.



En tant que leader de la production de DRAM et de mémoire flash, il n'est pas surprenant qu'ils soient également un acteur majeur dans le secteur des SSD. Leurs SSD des séries EVO et PRO sont très populaires parmi les mises à niveau, les constructeurs de systèmes et les passionnés.



La revue SSD d'aujourd'hui couvrira le Samsung 870 QVO dans sa variante de 1 To. Plus tôt cette semaine, lundi, j'ai examiné le Seagate BarraCuda 120 et j'ai été impressionné par son offre pour le segment SATA 2,5 ". Samsung positionne son 870 QVO légèrement différemment - sur l'emballage, il lit" Quality and Value Optimized SSD ". Contrairement au Seagate 120, qui utilise TLC, Samsung a opté pour QLC, qui est plus rentable car il stocke quatre bits par cellule flash, alors que TLC n'en stocke que trois.



Cela crée un avantage significatif en termes de coût par Go, ce qui est important car la concurrence sur le marché est rude ; cela permet également la création de SSD plus grands car la capacité de chaque puce NAND est utilisée plus efficacement.L'inconvénient est que l'écriture sur QLC est beaucoup plus lente que l'écriture sur TLC.



En interne, le Samsung 870 QVO utilise le contrôleur MKX de Samsung, une nouvelle version qui remplace le contrôleur MJX que nous avons vu sur leur SSD QLC de première génération (860 QVO). Les puces flash sont également nouvelles, ce sont maintenant des V-NAND QLC à 96 couches de 5e génération. Comme prévu, le SSD inclut la mise en cache pseudo-SLC pour améliorer les performances. Le 870 QVO dispose également d'une puce de cache DRAM pour éviter les problèmes de performances d'écriture aléatoire des SSD sans DRAM.



Samsung propose ses 870 QVO dans des capacités de 1 To (130 Dollars, cette revue), 2 To (250 Dollars), 4 To (500 Dollars) et 8 To (800 Dollars). L'endurance pour ces modèles est fixée respectivement à 360 TBW, 720 TBW, 1440 TBW et 2880 TBW. Samsung inclut également une garantie de trois ans, ce qui est considérablement plus court que les cinq ans offerts sur les modèles EVO et PRO.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



