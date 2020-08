ID-Cooling présente le refroidisseur d'air pour processeur de la série SE-914-XT.



ID-COOLING a annoncé aujourd'hui le refroidisseur d'air pour processeur de la série SE-914-XT, doté d'un dissipateur thermique relativement grand d'une section de 130 mm de hauteur. Les deux refroidisseurs sont équipés de 4 caloducs en cuivre à contact direct, d'un ventilateur PWM de 92 mm et d'un nouveau système de montage en métal méca qui s'est avéré convivial sur la série précédente SE-224-XT. Les noms des modèles sont: SE-914-XT ARGB et SE-914-XT BASIC.



















Avec un design dissipateur assez épais, ces deux glacières sont conçues pour un TDP max à 150 W.D'une hauteur de 131 mm pour la version ARGB / 126 mm pour la version Basic, elles peuvent très bien s'intégrer dans des boîtiers de taille moyenne. La version ARGB a un dissipateur thermique noir et un couvercle ARGB supérieur tandis que la version BASIC n'a qu'un autocollant noir supérieur pour un look furtif.



La graisse thermique groupée est nommée ID-TG25, qui a une conductivité thermique de 10,5 W/m-K.



Le nouveau système de montage métal-mécha permet une installation sécurisée du refroidisseur. Les deux refroidisseurs sont compatibles avec tous les sockets CPU grand public, y compris Intel LGA2066/2011/1200/1150/1151/1155/1156 et AMD AM4.



Il seront tous les deux disponibles vers le 15 Aôut 2020.



Les prix :



- Le SE-914-XT ARGB : 34.99 Dollars,

- Le SE-914-XT BASIC : 24.99 Dollars.



TECHPOWERUP