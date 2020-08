ENERMAX lance la série de boîtiers d'ordinateur MarbleShell RGB.



ENERMAX, un concepteur et fabricant de premier plan de produits matériels PC haute performance, lance un boîtier d'ordinateur RVB adressable avec un design de panneau avant moderne, dans lequel les effets d'éclairage dynamiques des ventilateurs d'admission RVB adressables préinstallés se refléteront dans les espaces entre le marbre.



Panneau avant de style et offre un look élégant. La série MarbleShell est conçue avec un panneau latéral en verre trempé et un tunnel multifonctionnel au fond qui assure une apparence soignée et ordonnée à l'intérieur du boîtier. La série comprend des versions mini-tour et mi-tour ; chaque version a également des couleurs noir et blanc disponibles.















La série MarbleShell offre 2 façons de contrôler l'éclairage RVB adressable, l'une se connecte à des cartes mères adressables compatibles RVB dont les utilisateurs peuvent contrôler les effets d'éclairage à l'aide du logiciel des cartes mères, l'autre consiste à sélectionner les 13 effets d'éclairage prédéfinis par le haut I/O port. Cette série fournit en outre un concentrateur intégré pour synchroniser l'éclairage de 6 appareils RVB adressables.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP