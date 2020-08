ASRock lance la carte graphique Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC.



Le premier fabricant mondial de cartes mères, de cartes graphiques et de mini-PC, ASRock, a lancé la carte graphique à trois ventilateurs Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC. La carte graphique est alimentée par l'architecture AMD avancée RDNA 7 nm, dispose de nouvelles unités de calcul offrant des performances incroyables et est optimisée pour de meilleurs effets visuels tels que l'éclairage volumétrique, les effets de flou, la profondeur de champ et la hiérarchie de cache à plusieurs niveaux pour une latence réduite et jeu hautement réactif.



La carte graphique de la série AMD Radeon RX 5700 XT porte les jeux 1080p au niveau supérieur, offrant des jeux AAA ultra-réactifs et haute fidélité jusqu'à 60 FPS et des jeux e-Sports jusqu'à 90 FPS. L'AMD Radeon RX 5700 XT est équipé de jusqu'à 8 Go de mémoire haute vitesse GDDR6 et de la prise en charge PCI Express 4.0 pour des performances de jeu maximales, une efficacité énergétique exceptionnelle et une valeur exceptionnelle.







Basée sur l'architecture RDNA, la carte graphique Radeon RX 5700 XT Challenger Pro Series fournit une horloge GPU de base/jeu/boost à 1650/1795/1905 MHz. De plus, les technologies Radeon Image Sharpening, FidelityFX, Radeon Anti-Lag et Radeon FreeSync offrent des performances maximales et des expériences de jeu améliorées.



L'ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC est présenté avec un nouveau style de refroidisseur à trois ventilateurs. En utilisant une gravure laser spéciale et un traitement de polissage concentrique sur les étiquettes des ventilateurs, l'ensemble de la conception d'identité a un extérieur frais et attrayant. En outre, l'élégante plaque arrière en métal améliore la résistance du produit et complète l'apparence générale de la carte graphique.



L'ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC contenant trois ventilateurs de 8 cm prend en charge la technologie de refroidissement silencieux 0 dB. Cela amène les ventilateurs à arrêter de tourner lorsque la température de la carte graphique est basse, ce qui offre un environnement plus silencieux. Plus important encore, le refroidisseur à 2,7 emplacements contient un dissipateur thermique plus grand qui a beaucoup plus de surface, ce qui offre un potentiel de refroidissement efficace.







Non seulement le lancement de la Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC apporte un nouvel esprit aux cartes graphiques Challenger Pro Series, mais montre également l'ambition qu'ASRock ne cesse d'élargir sa gamme de produits. Sans aucun doute, l'ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC est le choix idéal pour tous les utilisateurs.



TECHPOWERUP