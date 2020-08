Razer annonce les casques de jeu BlackShark V2 et BlackShark V2 X.



Razer, la principale marque mondiale de style de vie pour les joueurs, a annoncé aujourd'hui le casque ultime pour les sports électroniques avec le Razer BlackShark V2. Doté des tout nouveaux pilotes Razer TriForce Titanium 50 mm, du micro cardioïde Razer HyperClear avec carte son USB, de la suppression du bruit passive avancée et avec la nouvelle fonctionnalité de profils de jeu de THX Spatial Audio qui fait ses débuts, le BlackShark V2 est le nouveau summum de la multiplate-forme , casques de jeu filaires - conçus et testés en collaboration avec certains des meilleurs athlètes esports au monde.



Dans l'esport, la clarté du son et des communications est primordiale. Être capable d'entendre le moindre signal audio et de communiquer clairement avec ses coéquipiers fait la différence entre la gloire de la victoire ou le fait d'être une note de bas de page sur la liste du tournoi.



Pour le Razer BlackShark V2, Razer a développé un tout nouveau pilote audio de 50 mm qui, associé à un nouveau microphone personnalisé et à des écouteurs à réduction de bruit passive supérieure, crée la triple menace ultime dans les sports électroniques - des sons clairs, une communication claire et un minimum externe. bruit - une trinité audio mortelle.











«En travaillant avec des joueurs professionnels, nous avons identifié les domaines clés dans lesquels les casques e-sport devaient être améliorés - le son de position, la clarté des communications et la suppression du bruit», a déclaré Alvin Cheung, vice-président senior de la division des périphériques de Razer. "En abordant ces trois domaines et en implémentant les solutions dans le BlackShark V2, nous avons créé un casque formidable. Et en ajoutant les nouveaux profils de jeu THX, nous avons fait du formidable un imbattable."



Des pilotes à l'écoute pour l'excellence de l'esport



Le Razer BlackShark V2 est équipé d'un tout nouveau haut-parleur de 50 mm breveté, le Razer TriForce Titanium. Utilisant des diaphragmes revêtus de titane, dans une conception de pointe et exclusive, les haut-parleurs TriForce Titanium séparent les fréquences audio et permettent le réglage individuel des gammes hautes, moyennes et basses, ce qui se traduit par des aigus plus clairs, un médium riche et des graves puissants.



Les pilotes TriForce sont complétés par THX Spatial Audio - une solution audio positionnelle avancée pour une précision extrême et un son réaliste et immersif dans le jeu, compatible avec les sources stéréo, 5.1 et 7.1. Les algorithmes spatiaux THX avancés et la technologie de modélisation du monde, combinés à des options de personnalisation utilisateur sans précédent, offrent un paysage sonore à 360 degrés adapté aux oreilles de chaque joueur.



THX Spatial Audio permet de localiser les ennemis, d'éviter les balles sifflantes et de détecter les menaces à proximité facilement et naturellement, ce qui donne aux joueurs et aux athlètes d'esports le tristement célèbre «avantage injuste» de Razer.



Appelez les coups sans interférence



Des communications claires dans le feu de l'action sont la clé de la victoire.Pour le BlackShark V2, Razer a donc développé le microphone cardioïde HyperClear avec carte son USB. Le micro HyperClear Cardioid a été réglé pour une zone de détection de la voix plus ciblée, éliminant les sons à l'arrière et sur les côtés pour plus de clarté. La conception du boîtier ouvert du microphone amovible offre un minimum d'interférences de détection pour une capture et une recréation plus précises de votre voix.



La carte son USB supplémentaire fournit des commandes de microphone avancées pour encore plus de réglage. Avec des fonctionnalités telles que Mic Boost, Voice Gate, la normalisation du volume, l'égaliseur de microphone et la réduction du bruit ambiant, les joueurs peuvent personnaliser leur sortie vocale pour minimiser le bruit de leur environnement interférant avec les communications cruciales de l'équipe.



Coupez le bruit, augmentez le confort



Dans les tournois, que ce soit à la maison, sur un réseau local ou sur la scène principale d'un tournoi, le bruit extérieur peut être une distraction indésirable. Les signaux audio subtils d'autres joueurs et l'environnement du jeu peuvent être perdus lorsque le bruit de la vie réelle s'infiltre dans le casque. Les propriétés avancées de suppression du bruit passive du BlackShark V2 sont dues à la conception enveloppante des oreillettes ovales, entourées d'un coussin en mousse doublé de similicuir. Cela forme un joint cohérent entre le BlackShark V2 et la tête du porteur, minimisant les sons externes intrusifs.



Utilisant une mousse à mémoire de forme ultra-douce et respirante, les coussinets d'oreille minimisent également l'accumulation de chaleur et la transpiration, pour un confort même lors de longues sessions de jeu intenses. Un serre-tête doux et bien rembourré sur un cadre léger en acier inoxydable assure une conception flexible et extrêmement durable avec un serrage de tête minimal à seulement 262 g.



Essayé et testé par les pros



Team Razer, la division e-sport de Razer, travaille avec de nombreuses équipes et joueurs parmi les meilleurs au monde pour développer de nouveaux périphériques haute performance axés sur les sports électroniques, s'efforçant de repousser les limites de la performance et de fournir cet avantage concurrentiel. Dès le début de la création du BlackShark V2, l'équipe Razer s'est engagée avec plusieurs athlètes esports pour tester le casque, leurs commentaires aidant à affiner la conception et les fonctionnalités.



"Nous avons testé le prototype Razer BlackShark V2 et avons été rapidement convaincus de ses avantages dans les jeux", a déclaré Tal "Fly" Aizik d'Evil Geniuses. "En l'utilisant dans de nombreuses séances d'entraînement, il était confortable à porter, et la qualité sonore du jeu et du micro est excellente - cela m'a vraiment permis de rester concentré sur mon jeu."



Le Razer BlackShark V2 n'est que l'un des nombreux produits conçus en utilisant les commentaires des athlètes d'e-sport pendant le processus de création. En écoutant les joueurs et en mettant en œuvre leurs commentaires dans de nouveaux produits, Razer s'est imposé comme le leader du marché des périphériques de jeu e-sport de qualité professionnelle.



Profils de jeu THX pour le bord gagnant



Faisant ses débuts le 6 août, THX Game Profiles approfondit encore l'expérience de jeu. Avec des profils personnalisés et spécifiques aux jeux, certifiés par les développeurs de jeux, les profils de jeu THX permettent aux joueurs de profiter de leurs jeux comme ils étaient vraiment censés sonner, offrant une expérience réaliste et immersive.



Les profils de jeu THX proposent deux modes distincts: le mode environnemental THX pour un son réaliste et l'expérience la plus immersive ou le mode compétitif THX, avec plus d'accent sur la conscience spatiale et les signaux directionnels, pour une localisation plus rapide et plus précise des ennemis.



Les profils de jeu THX prennent actuellement en charge 18 des titres multijoueurs et compétitifs les plus populaires, y compris Apex Legends,



À PROPOS DU RAZER BLACKSHARK V2 :



Écouteurs



- Réponse en fréquence : 12 Hz - 28 kHz,

- Impédance : 32 Ω à 1 kHz,

- Sensibilité (à 1 kHz) : 100dBSPL/mW, 1KHz,

- Pilotes : Pilote dynamique personnalisé de 50 mm,

- Diamètre de l'oreillette intérieure: 65 x 40 mm/2,56 po x 1,57 po,

- Type de connexion : 3,5 mm avec carte son USB,

- Longueur de câble : 1,8 m/5,91 ft,

- Environ. poids : 262 g/0,6 lbs,

- Coussins d'oreille ovales : Coussins respirants en mousse à mémoire de forme.



Microphone



- Réponse en fréquence : 100Hz-10 kHz,

- Rapport signal/bruit : 60 dB,

- Sensibilité (à 1 kHz) : -42 dB V/Pa, 1 kHz,

- Modèle de ramassage: unidirectionnel.



Commandes sur les écouteurs



- Volume haut et bas,

- Activation/désactivation du micro muet.



Utilisation audio



- Utilisation audio : appareils avec prise audio 3,5 mm,

- Utilisation audio + carte son USB: appareils avec port USB.



PRIX ET DISPONIBILITÉ



Le prix est de : 109.99 euros.



Profils de jeu THX pour Razer BlackShark V2 : disponible via Razer Synapse - 6 août 2020 (d'autres casques / écouteurs suivront bientôt).



Razer BlackShark V2 X : le casque de jeu e-sport d'entrée de gamme



Le BlackShark V2 X, une version d'entrée de gamme du BlackShark V2, conservant de nombreuses fonctionnalités de qualité de tournoi, est également annoncé aujourd'hui et s'adresse au joueur soucieux de son prix. Le BlackShark V2 X utilise la version non titane du pilote Razer TriForce 50 mm et repose sur une seule prise 3,5 mm au lieu d'une carte son USB, mais dispose des mêmes fonctionnalités HyperClear Cardioid Mic et Advanced Passive Noise Cancellation que le BlackShark V2.



Pesant à peine 240 g et compatible avec le système multiplateforme, le BlackShark V2 X est idéal pour les joueurs qui ont besoin d'un seul casque pour tous les systèmes qu'ils possèdent.



Le prix est de : 69.99 euros.



TECHPOWERUP