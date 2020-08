GALAX nous propose : Les Hall of Fame (HOF) OC Lab Diamond and HOF OC Lab Phantom lines.



GALAX a présenté jeudi le Hall of Fame (HOF) OC Lab Diamond et les lignes HOF OC Lab Phantom de la mémoire des passionnés. Ces kits sont dirigés par un kit de mémoire DDR4-5000 avec des timings 19-26-26-46. La société n'a pas mis de tension, mais la variante DDR4-4800 + 19-22-22-46T de la même série tire 1,5 V, de sorte que le kit DDR4-5000 ne devrait être égal ou supérieur. Parmi les autres hits haute tension, citons la DDR4-4600 18-26-26-42 à 1,5 V ; DDR4-4400 18-22-22-42 à 1,50 V ; et DDR4-4266 17-22-22-38 @ 1,50 V. Les kits de mémoire HOF OC Lab Diamond comportent de gros dissipateurs de chaleur en aluminium avec une finition blanc perle et un ornement plaqué or.











La ligne HOF OC Lab Phantom est positionnée une encoche sous le HOF OC Lab Diamond. Il est livré dans des fréquences de mémoire de segment passionné de DDR4-4000 17-19-19-38 @ 1,45 V (19-25-25-25 @ 1,40 V); DDR4-3866 16-18-18-36 @ 1,40 V et DDR4-3600 16-16-16-36 @ 1,35 V. Ces modules comportent des dissipateurs de chaleur en aluminium avec un diffuseur RVB à couronne acrylique. L'écarteur de chaleur en aluminium présente des bords taillés au diamant. La société n'a pas révélé les prix des deux kits. À cette époque, seule la division régionale de la Grande Chine de GALAX a publié les deux lignes de mémoire.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TOM'S HARDWARE