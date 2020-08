AOC augmente la gamme AGON avec deux moniteurs de jeu haut de gamme.







Le spécialiste de l'affichage AOC met à niveau sa populaire série AGON pour les joueurs compétitifs avec deux nouveaux moniteurs premium et à taux de rafraîchissement élevé. L'AG251FZ2E de 24,5 pouces (62,2 cm) est une version révisée et améliorée de l'AG251FZ primé, avec la même résolution FHD (1920 x 1080), un taux de rafraîchissement de 240 Hz, mais offrant désormais 0,5 ms MPRT (Motion Picture Response Time) sur 1 ms Temps de réponse GtG pour des visuels plus accrocheurs. L'AG273QXP 27 ”(68,6 cm) est une autre bête, combinant une résolution QHD (2560x1440) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse GtG de 1 ms et des visuels incroyablement vifs et précis grâce à son panneau Nano-IPS.



Un moniteur de qualité tournoi qui appelle une scène sa maison



En termes simples, l’AG251FZ2E d’AOC est un outil de travail pour les joueurs compétitifs. Le panneau TN de 24,5 pouces, similaire à la construction de son prédécesseur AG251FZ, a fait ses preuves dans divers tournois et en tant qu'équipement clé pour les équipes d'esports (y compris G2 Esports). Le panneau Full HD garantit des taux de rafraîchissement élevés et le temps de réponse le plus rapide possible sans provoquer d'artefacts visuels tels que des images fantômes ou des dépassements (image fantôme inverse).



Le panneau TN de l'AG251FZ2E a un taux de rafraîchissement de 240 Hz, et pour correspondre à ce taux de rafraîchissement incroyable, le temps de réponse des pixels est de 1 ms GtG. Il peut être encore réduit à un impressionnant MPRT de 0,5 ms - avec un rétroéclairage stroboscopique synchronisé avec le taux de rafraîchissement - en utilisant l'option MBR (Motion Blur Reduction).



Avec un temps de persistance des pixels aussi court de seulement 0,5 ms, les images individuelles ne se fondront pas les unes dans les autres, par exemple lors du déplacement du personnage du jeu de gauche à droite, offrant ainsi des visuels nets et précis que les joueurs d'esports recherchent.



L'AG251FZ2E est également livré avec un pied amélioré, plus robuste et compact qui s'intègre parfaitement dans le positionnement incliné de leur clavier par les joueurs d'esports. De plus, le cadre est équipé d'un support de casque et d'un support ergonomique entièrement réglable (y compris les options de hauteur, de pivotement, d'inclinaison et de pivotement). Les échelles étiquetées permettent à plusieurs utilisateurs de marquer facilement leur position ergonomique optimale, ce qui est pratique lors de tournois où un seul moniteur est utilisé par plusieurs joueurs.



Bien entendu, le moniteur est également capable de VRR (taux de rafraîchissement variable) et est équipé de la prise en charge AMD FreeSync Premium, éliminant les déchirures et le bégaiement avec une faible latence tout en prenant en charge la compensation de faible fréquence d'images (LFC).







AG273QXP - un polyvalent ambitieux



Le prochain nouveau moniteur de jeu d'AOC est l'AG273QXP, un ajout à la troisième génération de la série AGON. Pour la toute première fois dans le portefeuille d’AOC, ce moniteur est équipé d’une dalle Nano-IPS de 27 pouces, offrant des couleurs incroyables et une gamme plus large que jamais.



Cette technologie utilise des nanoparticules intégrées dans le rétroéclairage, qui absorbent une lumière excessive à certaines longueurs d'onde, de sorte que chaque sous-pixel (rouge, vert et bleu) est plus précis et peut produire une plus grande échelle de couleurs. Ce faisant, l'AG273QXP atteint une couverture de gamme qui rivalise avec les moniteurs de qualité professionnelle conçus pour les éditeurs visuels et les photographes: 133% sRGB, 98,6% AdobeRGB et 98,1% DCI-P3.



Cette incroyable dalle Nano-IPS plate de 27 pouces a une résolution QHD élevée (2560x1440 pixels) pour des visuels très nets et une densité de pixels élevée, tout en offrant un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de pixel GtG de 1 ms seulement - une vitesse incroyable qui peut ne soyez ignoré par aucun joueur compétitif. AOC ne s’arrête pas là: le moniteur est également compatible HDR, capable de décoder et d’afficher du contenu HDR.



Grâce à sa prise en charge AMD FreeSync Premium, les visuels sont également exempts de bégaiement et de déchirure, ont un très faible décalage d'entrée et sont également capables de faible compensation de fréquence d'images (LFC), permettant un jeu fluide même avec de faibles images par seconde (FPS).



Suivant le langage de conception des moniteurs AGON de troisième génération, l'AG273QXP est équipé d'un support ergonomique réglable en hauteur avec une poignée de transport ainsi qu'un support de casque des deux côtés. Light FX d'AOC, les lumières LED RVB à l'arrière, est hautement personnalisable pour correspondre à tous les autres périphériques RVB.



L'affichage à l'écran (OSD) nouveau et mis à jour permet aux options de placer un réticule (DialPoint) et un compteur de trames affichant les images par seconde. Les paramètres OSD peuvent être parcourus de trois manières: avec le joystick au milieu en bas du panneau, la télécommande filaire incluse (AOC Game Pad) ou le menu du logiciel (AOC G-Menu).



Les AG273QXP et AG251FZ2E sont également équipés des fonctionnalités optimisées pour les jeux d'AOC: Shadow Control crée un contraste nuancé et vous permet d'ajuster parfaitement les niveaux de luminosité et d'obscurité, tandis que Game Color ajuste la saturation des couleurs pour de meilleurs détails de l'image. Six préréglages de jeu (dont trois personnalisables), ainsi que la technologie FlickerFree et le mode Low Blue Light, qui protègent la santé oculaire des utilisateurs pendant des sessions de jeu plus longues, complètent l'ensemble.



L'AG251FZ2E d'AOC sera disponible en Août 2020 au prix de 409 € et l'AG273QXP sera disponible en Août 2020 au prix de 489 €.



