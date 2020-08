CASEKING nous propose un nouveau tapis de souris : Le ENDGAME GEAR MPC1200.



Le MPC1200 d'Endgame Gear est un tapis de souris de jeu de haute qualité développé pour une utilisation dans les tournois e-sports et adapté aux joueurs. Sa surface en CORDURA bleu foncé est résistante aux particules et possède d'excellentes propriétés de glissement. Pendant ce temps, sa face inférieure est en caoutchouc naturel pour éviter de glisser.















Les caractéristiques du tapis de souris de jeu Endgame Gear MPC1200 CORDURA en un coup d'œil :



- Tapis de souris de jeu professionnel en bleu foncé,

- Surface extra large pour faire glisser les mouvements de la souris et du clavier,

- Essentiellement plat avec une épaisseur de seulement 3 mm,

- Résistant à l'usure grâce au tissu CORDURA,

- Résistant à la saleté et à l'eau,

- Les bords extérieurs présentent des coutures jaunes décoratives,

- Dessous antidérapant en caoutchouc naturel.



Endgame Gear MPC1200 : Tapis de souris de jeu CORDURA pour l'eSport







Avec le MPC1200, Endgame Gear s'est concentré sur la création d'un tapis de souris e-sport de jeu professionnel adapté à une utilisation en tournoi. La grande surface textile de 120 x 60 cm de l'Endgame Gear MPC1200 possède d'excellentes propriétés de glissement et est optimisée pour les capteurs optiques. Ce grand tapis de souris offre beaucoup d'espace pour le clavier et la souris.







Le tapis de souris de jeu Endgame Gear MPC1200 est fabriqué en CORDURA, un tissu textile de haute qualité offrant une durabilité extrême et résistant à l'abrasion et à la déformation. Ses bords extérieurs ont été ourlés pour empêcher le matériau résistant à la déchirure de s'effilocher. Néanmoins, le MPC1200 est extrêmement plat avec une épaisseur de seulement 3 mm.







La surface de l'Endgame Gear MPC1200 est bleu foncé et présente le logo du fabricant dans le coin supérieur droit. Une couture jaune sur les bords extérieurs sert d'élément décoratif et l'étiquette cousue identifie ce tapis de souris haut de gamme comme un authentique produit CORDURA.







Le dessous noir est en caoutchouc naturel, ce qui signifie que le tapis de souris de jeu Endgame Gear MPC1200 CORDURA ne glisse pas même avec des mouvements de souris agités.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations, allez sur le site de CASEKING en Cliquant ICI.



Le prix est de : 59.90 euros.



Il est disponible sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Il existe également en deux autres tailles :



- MPC-890 Cordura Gaming (37.90 euros) : Cliquez ICI,

- MPC450 Cordura Gaming (19.90 euros) : Cliquez ICI.



CASEKING